Chrome 83 debiutuje z masą istotnych nowości. To moja ulubiona przeglądarka

Chrome 83 - co nowego?

Funkcja grupowania kart w Chrome 83. | Źródło: mat. własne

Ulepszone Bezpieczne Przeglądanie . | Źródło: mat. własne

Bezpieczny DNS w Chrome 83 . | Źródło: Google

Nowy sposób na czyszczenie danych przeglądania w Chrome 83 . | Źródło: Google

Jeszcze łatwiejsza konfiguracja rozszerzeń. | Źródło: Google

W tym tygodniu nie możemy narzekać na brak nowości związanych z przeglądarkami internetowymi. Istotne zmiany w Edge'u z silnikiem Chromium zapowiedział Microsoft , chwilę wcześniej Opera informowała o nowościach w programie Opera GX , a teraz Google wydało Chrome 83, najnowszą wersję najpopularniejszej przeglądarki na świecie. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że firma z Mountain View zrezygnowała z wydania Chrome 82.Nowa przeglądarka internetowa Chrome 83 zwiastuje całkiem sporo nowości. Najważniejszą wydaje się funkcja grupowania zakładek, pomagająca poprawić czytelność interfejsu i przyczynić się do zwiększenia produktywności pracy. Użytkownik może personalizować swoje grupy zakładek poprzez nadawanie im własnych nazw, a także oznaczanie odpowiednim kolorem. Do aktywowania funkcji należy uruchomić flagę chrome://flags/#tab-groups.W Chrome 83 nie mogło rzecz jasna zabraknąć poprawek związanych z bezpieczeństwem oraz ulepszoną kontrolą prywatności. Google chwali się usprawnioną ochroną Bezpiecznego Przeglądania oraz Bezpiecznym DNS.Bezpieczne Przeglądanie ma skutecznie chronić przed phishingiem, malware i innymi zagrożeniami czyhającymi na internautów w sieci. Po włączeniu narzędzia Chrome będzie w czasie rzeczywistym sprawdzał, czy przeglądane przez użytkownika treści są bezpieczne.Bezpieczny DNS to funkcja zaprojektowana w celu poprawy bezpieczeństwa i prywatności podczas przeglądania sieci. Podczas łączenia się ze stroną internetową przeglądarka ustala, na którym serwerze ta strona się znajduje, wykonując krok zwany "wyszukiwaniem DNS (Domain Name System)". Bezpieczny DNS w Google Chrome 83 korzysta z protokołu DNS-over-HTTPS do szyfrowania tego kroku.Przeglądarka Chrome 83 to pierwsza z wersji Chrome, która blokuje w trybie Incognito pliki cookie stron trzecich. Użytkownik narzędzia może oczywiście wyrazić zgodę na akceptowanie ich na wybranych przez siebie witrynach za pomocą jednego kliknięcia.Dla wielu istotnym novum może być przeniesienie funkcji "Wyczyść dane przeglądania" na górę sekcji Prywatność i bezpieczeństwo.Ostatnią ze zmian, o których moim zdaniem warto jest wspomnieć jest. Od teraz przy pasku adresu zauważycie ikonkę puzzli. Kliknięcie na nią spowoduje otwarcie podręcznego menu wtyczek. Tam będzie można je przypinać do paska narzędzi, usuwać lub zarządzać ich funkcjami.W Google Chrome 83 wprowadzono także co najmniej 38 istotnych poprawek dotyczących bezpieczeństwa.Chrome 83 jest już dostępny w naszej bazie z plikami, w wersjach na wszystkie najpopularniejsze systemy operacyjne. Warto go wypróbować.Źródło: Google , inf. własna