Notion stał "w pełni" darmowy. To świetna aplikacja, która zwiększy Twoją produktywność

Jeśli nie mogliście znaleźć do tej pory odpowiedniej aplikacji do organizacji swoich zadań, to mamy dla Was świetną wiadomość.Notion pozwalał tworzyć za darmo 1000 „bloków”, czyli pojedynczych elementów dodawanych do list, notatek itd. Po przekroczeniu tego progu. To mogące irytować ograniczenie zostało właśnie zniesione.Za 5 dolarów możemy ulepszyć nasz plan do „Personal Pro” (nieograniczona waga przesyłanych plików oraz nielimitowana liczba uczestników na „tablicy”) oraz „Team” (nieograniczona liczba członków zespołu, możliwość wspólnego edytowania przestrzeni pracy i wprowadzenie narzędzi dla administratorów).Użytkownicy chcący korzystać z Notion samemu i używać aplikacji do prywatnych projektów nie muszą jednak już martwić się o opłaty.i innych rzeczy mogących zwiększyć Waszą produktywność. Jest ona dostępna na system Windows, macOS, Android oraz iOS Źródło: Notion / Zdjęcie otwierające: Notion