BUILD 2020: cała masa nowości w przeglądarce Microsoft Edge

Nowości w Microsoft Edge z BUILD 2020

WIdok w DevToolsach będzie jeszcze bardziej przejrzysty. | Źródło: Microsoft

Konferencja deweloperskaodbyła się po raz pierwszy wyłącznie w formie transmisji na żywo, publikowanej w Internecie. Jedna z najważniejszych jej części związana była z przeglądarką internetową Microsoft Edge, wykorzystującą silnik Chromium, w której zapowiedziano całą masę nowości. Przedstawiciele giganta pochwalili się przy okazji, że do tej pory zgłosili już ponad 3000 "commitów" do projektu Chromium, by uczynić go jeszcze lepszym.Microsoft swoją krótką wideoprezentację innowacji zaczął od prezentacjioraz ich integracji z niezbyt popularnym wśród Polaków serwisemorazBardzo ciekawym novum jest. Wystarczy zaznaczyć interesującą nas frazę, kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy i wybrać odpowiednią pozycję z menu kontekstowego. Z prawej strony przeglądarki wyświetli się menu z wynikami wyszukiwania z wyszukiwarki. Dzięki temu nie trzeba będzie dłużej otwierać kolejnej karty tylko po to, aby czegoś poszukać.Kolejną innowacją jest. W przypadku, gdy jeden profil w przeglądarce służy rozrywce, a drugi pracy, Microsoft Edge pozwoli określać to, które linki mają być otwierane w danym profilu. Jeśli często odwiedzacie jakąś stronę rozrywkową, wystarczy dodać ją do profilu poświęconego rozrywce, by automatycznie przełączyć się na niego w momencie otwierania danego hiperłącza.Z następnej zmiany ucieszą się programiści. Po wciśnięciu przycisku F12 widoczny będzie nie tylko kod strony, ale także, wraz z wyszczególnieniem jej poszczególnych elementów w kodzie.Wszystkie wyżej opisane zmiany prześledzicie oglądając materiał wideo udostępniony przez Microsoft. Ich nieco bardziej szczegółowy opis w języku angielskim przeczytacie na blogu Windows Omawiane nowości będą pojawiały się w Microsoft Edge na przestrzeni kolejnych tygodni.Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zachęcić Was do skorzystania z przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Jeśli zapamiętaliście ją jako toporne narzędzie, najwyższa pora poznać aplikację na nowo. W ostatnich miesiącach zmieniła się ona bowiem nie do poznania.Najnowszą wersję Microsoft Edge pobierzecie z naszej bazy z plikami.Źródło: Microsoft