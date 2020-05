Nakładka Xiaomi MIUI 12 Global oficjalnie. Sprawdź, kiedy otrzymasz aktualizację

Nowy system dla smartfonów oficjalnie zaprezentowany.





MIUI 12 Global - co nowego?

Get confused when reading important stats? MIUI 12 transforms numbers into carefully designed graphs and charts, delivering information in a more efficient way. The visualization makes everything in your phone clear and accessible to everyone. #MIUI12 #DecadesMasterpiece pic.twitter.com/ZlAd3zeayH — MIUI (@miuirom) May 19, 2020

MIUI 12 super wallpapers break the boundaries of space. Every time when you enter your home screen, you’re taking a tour on the martian surface. As you swipe through the Home screen, you can even see the planet spin.#MIUI12 #DecadesMasterpiece pic.twitter.com/mkEIOAYaTO — MIUI (@miuirom) May 19, 2020

Last year, we introduced Dark mode on MIUI 11, which has been working perfectly with our system apps. Now we did adaptation for all third party apps, allowing you to enjoy a universal dark mode on your phone. #MIUI12 #DecadesMasterpiece pic.twitter.com/O7QmYpGk7T — MIUI (@miuirom) May 19, 2020

Wzmocniona ochrona prywatności

MIUI 12 Global - data premiery

foto. Xiaomi

Xiaomi nie jest już niszową firmą produkującą smartfony, które brylują tylko wśród użytkowników polujących na okazje i zamawiających urządzenia z Chin w okazyjnej cenie. Firma doskonale radzi sobie na rynku globalnym depcząc po piętach lub wyprzedzając dotychczasowych liderów branży.Dziś podczas specjalnej konferencji online zaprezentowano oprogramowanie MIUI 12 Global czyli nakładkę na Androida, która zasila smartfony chińskiej marki. Nowości zaprezentowane przez Xiaomi nie są wielkim zaskoczeniem bowiem już wcześniej software pokazywano w Chinach, pojawiały się też liczne przecieki.Nowa nakładka przynosi odświeżone animacje systemowe bazujące na nowym silniku, który ma zapewnić lepszy efekt rozmycia. Wprowadzono też rozwiązania, które mają wpłyną na lepsze wyświetlanie interfejsu w obszarach narożników.W aplikacji Pogoda zastosowano nowe animacje inspirowane naturą. Apka stosuje tło z ciekawymi efektami, które odpowiadają sytuacji meteorologicznej w danej lokalizacji. W systemie pojawiły się animowane ikony.W systemie pojawiły się animowane ikony oraz nowe animacje w obszarze zarządzania aplikacjami.Odświeżono wiele widoków, również ustawień systemowych.Najbardziej efektownie wygląda jednak nowa animacja odblokowywania ekranu z animowaną tapetą. Zobaczcie sami.Producent wprowadził nowy tryb oszczędzania energii. Zgodnie z zapowiedziami, telefon może pracować do 5 raz dłużej (tryb gotowości) gdy poziom baterii spadnie do 5%.Tryb ciemny (Dark Mode) ma teraz działać też z wszystkimi aplikacjami firm trzecich.MIUI 12 wprowadza rozwiązanie w postaci ruchomych okien. Jeśli użytkownik korzysta z trybu gestów pełnoekranowych “pływające” okna mogą ułatwić wielozadaniowość i zaoszczędzić kłopotów z ciągłym przełączaniem między aplikacjami. Ruchome okna można przenosić, zamykać lub zmieniać ich rozmiar z pomocą gestów nałożonych na pasek akcji. Przykładowo, gdy wiadomość tekstowa pojawi się podczas odtwarzania wideo, użytkownik może odpowiedzieć w innym oknie bez zatrzymywania akcji. Dzięki temu wielozadaniowość na urządzeniach mobilnych jest płynna, wygodna i bezproblemowa.Xiaomi informuje, że MIUI 12 wprowadza znaczne ulepszenia w obszarze ochrony prywatności. Użytkownik może sprawdzić każdą aplikację i mieć pełną kontrolę nad udzielonymi jej zgodami. By użytkownik czuł się jeszcze lepiej poinformowany, MIUI 12 dodaje funkcję powiadomień o uprawnieniach. Powiadomienia będą wyświetlane w pasku powiadomień. Naciskając wyświetlone powiadomienie użytkownik będzie mógł natychmiast zmienić uprawnienia danej aplikacji i wyłączyć jej niepożądane działanie.MIUI 12 pozwoli jeszcze lepiej kontrolować rodzaje udzielanych uprawnień dla aplikacji, przez co poziom ochrony prywatności znacznie się zwiększy. Gdy aplikacje pytają o uprawnienia, oferowany jest szerszy zakres opcji (takich jak „Podczas korzystania z aplikacji” i „Powiadom”). Bazując na rygorystycznej kontroli uprawnień systemu Android dotyczących lokalizacji, MIUI 12 wprowadza dodatkowe funkcje w zarządzaniu aplikacjami, które żądają uprawnień do potencjalnie wrażliwych danych użytkownika. Oprócz informacji o lokalizacji, uprawnienia dostępu do aparatu, mikrofonu, kontaktów, historii połączeń, kalendarza i pamięci mogą być udostępnione tylko w trybie „Podczas korzystania z aplikacji”. MIUI 12 chroni również prywatność użytkownika podczas udostępniania zdjęć, gdyż informacje o lokalizacji i metadane można usunąć przed ich wysłaniem.Aktualizacja rozpocznie się już w czerwcu od modeli Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 i Redmi K20 Pro. W kolejnej rundzie ilość urządzeń będzie znacznie większa.Smartfony objęte aktualizacją to Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, POCOPHONE F1, POCO F1, Mi 10 Pro, Mi 10, POCO F2 Pro, POCO X2, Mi 10 Lite, Mi Note 10, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Redmi Note 7S, Mi Note 3, Mi MIX 2, Mi MAX 3, Mi 8 Lite, Redmi Y2, Redmi S2, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi Note 6 Pro, Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 8A Dual, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Mi Note 10 Lite.Źródło: Xiaomi