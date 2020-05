Demo Wolfenstein 3D z ray tracingiem wygląda intrygująco

Nowa technika w kultowej grze.





"Problemem w bardziej złożonym środowisku jest to, że wciąż musiałem móc prześledzić scenę w czasie rzeczywistym. Normalnie ograniczająca hierarchia woluminów (BVH) byłaby używana jako struktura przyspieszenia, w celu usprawnienia procesu śledzenia promieni, ale moja decyzja o stworzeniu projektu w WebGL1 nie pomogła. W WebGL1 nie jest możliwe przesyłanie 16-bitowych danych do tekstury i nie można używać operacji binarnych w module cieniującym. Utrudnia to wstępne obliczanie i użycie BVH w modułach cieniujących WebGL1"

"Właśnie dlatego zdecydowałem się użyć poziomu 3D Wolfensteina do teg dema. W 2013 roku stworzyłem już jeden moduł cieniujący fragmenty WebGL na Shadertoy, który nie tylko renderuje poziom podobny do Wolfensteina, ale także tworzy proceduralnie wszystkie potrzebne tekstury. Na podstawie tego doświadczenia wiedziałem, że oparty na siatce projekt Wolfensteina może być również użyty jako szybka i prosta struktura przyspieszenia, a śledzenie promieni przez tę strukturę będzie szybkie"

Ray tracing, czyli technologia śledzenia promieni zaprezentowana wraz z kartami Nvidia RTX, zmienia oświetlenie w grach nie do poznania. Kompleksowo prezentowaliśmy jej działanie m.in. we wpisie dotyczącym Wolfenstein: Youngblood , ale wspominaliśmy także o tym jak mocno wpłynęła ona na zmianę wyglądu Minecrafta . Teraz za sprawą jednego z programistów możemy zobaczyć jak z ray tracingiem prezentowałby się Wolfenstein 3D.Za stworzenie dema Wolfensteina 3D z ray tracingiem odpowiedzialny jest Holender przedstawiający się jako Reinder. Stworzył on własny hybrydowy silnik przy wykorzystaniu WebGL1, w którym wyrenderował fragment poziomu kultowej gry. W niewielkim pomieszczeniu umieścił dwie kule - jedna z nich jest źródłem światła, druga światło odbija., tłumaczy autor., konkluduje.Opisywane tutaj demo możecie wypróbować poniżej, w iframe lub na dedykowanej stronie Suwaki w prawym górnym rogu ekranu pozwolą Wam zmienić wiele ustawień, m.in. następującą po sobie liczbę symulowanych odbić, mocno wpływającą na liczbę generowanych klatek na sekundę.Co ciekawe, oryginalny Wolfenstein 3D nie był tak naprawdę grą w pełni trójwymiarową, a grą w "udawanym" trójwymiarze. Dzięki technice ray castingu (to uproszczona wersja ray tracingu!) renderowana była płaska, dwuwymiarowa mapa, ze złudzeniem efektów głębii i perspektywy, wynikającym z różnych wysokości rysowanych pionowych linii.Źródło: reindernijhoff