Strava z nową aktualizacją. Nie wszystkim się ona spodoba

Twórcy zmieniają program.





fot. Strava

Strava to obecnie jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza aplikacja fitness, którą można znaleźć na wielu platformach – w tym na inteligentnych zegarkach. Okazuje się, że twórcy programu zdecydowali się wprowadzić zmiany w nowej aktualizacji, które nie spodobają się wielu użytkownikom. Nowa aktualizacja, a także jedną istotną funkcję powiązaną z obsługą aplikacji firm trzecich.Największym ciosem jest to, iż Strava usuwa pełny dostęp do tablicy wyników dla każdej z osób, która nie płaci abonamentu premium. Jeśli nie jesteś subskrybentem Stravy, tow tabeli liderów danego segmentu. Niepłacące osoby nie mają już dostępu do podziału na segmenty względem paru opcji – „osoby, które obserwuję”, „moje wyniki” lub „w tym roku”. Porównywanie swoich czasów na danym odcinku będzie więc trudniejszeTwórcy Stravy zrobili także psikusa programistom innych aplikacji. Obecnie Strava jest kompatybilna z– wiele z nich posiada dostęp do wspomnianych segmentów. Obecnie każdy z niezależnych programów traci ten dostęp, a sami programiści Stravy poinformowali o tym dopiero z aktualizacją. To kiepska polityka komunikacji, która odbije się na wielu aplikacjach, a finalnie wytworzy grono niezadowolonych użytkowników. Co gorsza, Strava daje programistom zaledwie 30 dni na poprawki w swoich aplikacjach. W przeciwnym razie programy w momencie odczytu segmentówOstatnią ze zmian jest zablokowanie możliwości tworzenia tras poprzez internet. Niepłacące osoby będą musiały skorzystać z innych aplikacji pozwalających na uprzednie stworzenie ścieżki do biegu czy przejazdu rowerem.Zmiany nie nadeszły jednak bez powodu. Strava ma ogromne problemy związane ze swoim modelem subskrypcji –Źródło: AA / fot. Tom Wheatley - Unsplash