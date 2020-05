Demo Unreal Engine 5 działa dużo lepiej na laptopie niż PlayStation 5

No któż by się spodziewał?





Redakcje z całego świata rozpływały się nad jakością grafiki zaprezentowaną na nowym demie technologicznym Unreal Engine 5 , którego możliwości prezentowano na konsoli PlayStation 5. Wielu wzdychało w obliczu mocy obliczeniowej nowej konsoli, a atmosferę podkręcał Tim Sweeney z Epic Games mówiąc, że tej nie dałoby się osiągnąć, gdyby nie autorski dysk SSD zastosowany w PS5. Ten w kwestii swojej wydajności ma "zostawić daleko w tyle gamingowe PCty" . Entuzjazm związany z next-genem Sony rozwiała właśnie prezentacja tego samego silnika na laptopie.Epic Games podzieliło się prezentacją Unreal Engine 5 na gamingowym laptopie. Sprzęt wyposażony w układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2080 oraz dysk SSD Samsung 970 EVO był w stanie generować w demie technologicznym 40 klatek na sekundę w rozdzielczości 1440p. To samo demo na PlayStation 5 działało w 30 klatkach na sekundę.Przedstawiciele Epic Games zarzekają się, że gry o podobnej jakości wyświetlane będą na PlayStation 5 w 60 klatkach na sekundę i jest to jedynie kwestia czasu i kolejnych optymalizacji.Wygląda jednak na to, że konsole nowej generacji i ich moc obliczeniowaza tym, co oferują obecne już na rynku podzespoły tworzone z myślą o komputerach osobistych. Jeśli brać pod uwagę to, że do momentu premiery konsol swoje jeszcze wydajniejsze nowości zdążą pokazać zarówno NVIDIA, jak i AMD, to...Źródło: DSOGaming