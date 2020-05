Ubisoft pozywa Google i Apple. Wyrok może odmienić świat gier mobilnych

Klon Rainbow Six: Siege kością niezgody.





"Rainbow Six: Siege jest jedną z najpopularniejszych gier wieloosobowym na świecie, a Ubisoft zalicza ją do swoich najcenniejszych produktów. W zasadzie każdy aspekt AF2 jest skopiowany z R6S - od menu wyboru operatora, po ekran wyników po zakończonym pojedynku, ze wszystkim pomiędzy na czele"

Wygląda na to, że doszło właśnie do precedensu, który ma szansę wywołać lawinę pozwów wymierzanych przez deweloperów gier w firmy Apple i Google. Chodzi o sprawę związaną z mobilnym klonem gry Rainbow Six: Siege o nazwie Area F2, dostępnym na urządzeniach z systemami Android i iOS. Ubisoft uważa, że produkcja kradnie pomysły z ich flagowego tytułu, a Google i Apple są współwinne kradzieży własności intelektualnej, bo czerpią z niej profity.Ubisoft w swoim oświadczeniu pisze:. Trudno się z tym nie zgodzić.Świetne porównanie obu tytułów umieścił na swoim kanale w serwisie YouTube internauta o nicku AnthonyCSN. Obejrzyjcie je i przekonajcie się sami.Firma Ubisoft wezwała Apple i Google do usunięcia gry ze swojego sklepu, jednakże obaj giganci... odmówili! Sprawę rozstrzygnie teraz sąd w Los Angeles. Pozytywny dla Ubisoftu wyrok oznaczał będzie poważne kłopoty dla obu firm, których przedstawiciele na pewno zdają sobie sprawę z. Zarówno w App Store, jak i Google Play nie brakuje przecież od produkcji od małych deweloperów, które są mniej lub bardziej oczywistymi klonami znanych tytułów.Nie wiem co sądzicie na ten temat, ale skoro w prawie(a kradzież własności intelektualnej jest przestępstwem), to wymierzenie pozwu w Apple i Google wydaje się zasadne. Skoro giganci chwalą się często swoim świetnym systemem kontroli aplikacji publikowanych w swoich sklepach, a przy okazji czerpią niemałe dochody z udostępniania deweloperom platformy do dystrybucji owoców ich pracy, to powinny odpowiadać za publikowane tam treści, czyż nie?Źródło: