Odkryłem Cloud Backup od nazwa.pl. Jest niezwykle prosty w obsłudze i bardzo przystępny cenowo

Kopia zapasowa danych to rzecz niezbędna.





Ludzie dzielą się na tych, którzy robią kopie zapasowe i tych, którzy z pewnością zaczną je robić. To popularne i, wydawać by się mogło, nieco już wyświechtane internetowe powiedzenie warto jednak powtarzać aż do znudzenia. Mamy 2020 rok, a niektórzy wciąż nie dbają należycie o zawartość dysków swoich komputerów. Część użytkowników swoje najcenniejsze dane przechowuje najczęściej w postaci wirtualnej na dyskach swoich komputerów, a przecież wystarczy jedynie drobna awaria, aby te pliki utracić na zawsze. Popularność usług backupu w chmurze rośnie, a jedną z nich oferuje nazwa.pl.





Cloud Backup to usługa archiwizacji danych w chmurze, dedykowana użytkownikom korzystającym z komputerów z systemami operacyjnymi Microsoft Windows 7 lub 10. Kopie zapasowe plików przechowywane są na serwerach nazwa.pl, a ich bezpieczeństwo gwarantuje wspierane sprzętowo szyfrowanie algorytmem AES-256. Co ważne, dane są szyfrowane na komputerze użytkownika usługi, jeszcze przed wysłaniem ich na serwer. Tym samym dostęp do danych posiada wyłącznie właściciel komputera. Awaria dysku? Kradzież komputera? Nic straconego, bowiem dane odzyskać można za pomocą jednego kliknięcia.





Sprawdźmy, w jaki sposób firma nazwa.pl dba o najwyższą jakość swojej usługi i jak działa wspomniany Cloud Backup?







Kluczowe cechy Cloud Backup



Nowoczesne centra danych

Spółka nazwa.pl świadczy swoje usługi w Data Center spełniających normy ISO 9001 i ISO/IEC 28001, Tier III i Tier IV, połączonych światłowodowo z przepustowością 200 Gb/s. Dostawca oferuje połączenia z polskimi punktami wymiany danych EPIX, TPIX, PLIX oraz THINX oraz operatorami telekomunikacyjnymi Orange i Netia. Ponadto nazwa.pl posiada bezpośredni dostęp do największych zagranicznych punktów wymiany danych w Amsterdamie, Frankfurcie, Nowym Jorku, Berlinie, Dusseldorfie, Hamburgu, Stambule, Marsylii oraz Monachium i operatorów telekomunikacyjnych UPC, Level(3) oraz Cogent 10.





Firma korzysta z nowoczesnych routerów Juniper MX i przełączników Juniper QFX.





Przede wszystkim: bezpieczeństwo

Infrastruktura nazwa.pl analizuje w czasie rzeczywistym komunikację przychodzącą i wychodzącą z serwerów, co pozwala wykryć i odfiltrować szkodliwy ruch, który mógłby utrudnić lub spowolnić działanie stron internetowych, poczty elektronicznej i innych usług świadczonych przez firmę. Za sprawą stosowanych zabezpieczeń użytkownicy są chronieni przed popularnymi atakami, takimi jak np. DDoS czy SYN Flood.





Doskonałym uzupełnieniem lokalnych centrów danych jest sieć serwerów DNS Anycast, usytuowanych na sześciu kontynentach. Zapewnia ona niski czas odpowiedzi na zapytania, pozwalając korzystać z usług błyskawicznie z dowolnego miejsca na świecie.



Dodatkowym potwierdzeniem znaczenia spółki jest uznanie przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2019 roku nazwa.pl za operatora usługi kluczowej dla cyberbezpieczeństwa Polski, polegającej na prowadzeniu autorytatywnego serwera DNS.





Infrastruktura nazwa.pl



Obsługa Cloud Backup od nazwa.pl jest niezwykle prosta

Po wykupieniu usługi Cloud Backup należy pobrać niewielki instalator, który pozwoli zarządzać usługą poprzez przeglądarkę internetową. Zainstalowaną aplikację następnie trzeba aktywować, wpisując identyfikator i kod jednorazowy wygenerowany w Panelu Klienta nazwa.pl. Po aktywacji należy nadać własne hasło do szyfrowania danych. Powinno oczywiście być bezpieczne - składać się z min. 12 znaków specjalnych, cyfr oraz wielkich i małych liter. Hasło można też wygenerować.







Proces konfiguracji Cloud Backup



Jak wykonać kopię zapasową danych w Cloud Backup?

Po zalogowaniu do panelu usługi Cloud Backup z menu po lewej stronie należy kliknąć przycisk "Dodaj Kopię", a następnie podać nazwę tworzonej kopii. Teraz pozostaje wybrać dane do skopiowania oraz ustawić harmonogram. Dzięki niemu można zdefiniować dni i godziny automatycznego wykonywania kolejnych kopii wybranych danych. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać backup na żądanie, niezależny od ustalonego harmonogramu.





Tworzenie kopii plików w Cloud Backup



Na swoje dane użytkownik ma aż 1 TB przestrzeni, a pliki do chmury przesyłane są z maksymalną lub zbliżoną do maksymalnej prędkością oferowaną przez łącze. Osoba korzystająca z usługi może także ręcznie określić limity prędkości dla wysyłanych i pobieranych plików.

Ustawienia limitów prędkości w Cloud Backup

Usunąłeś z komputera ważne dane i nie potrafisz ich odzyskać? Będziesz mógł zajrzeć do Cloud Backup, gdzie pliki po usunięciu z komputera przechowywane są jeszcze przez 90 dni. Ba, odzyskać można dowolną z wersji, jeśli ta była nadpisywana na przestrzeni owych 90 dni.





Odtwarzanie plików w Cloud Backup

Co ciekawe, dane z komputera zapisywane są na serwerze w postaci bloków o stałej wielkości. Dzięki temu jeszcze szybciej można wykonywać kopię bardzo dużej liczby plików. Jeśli w pliku na komputerze zostanie wykonana zmiana, do chmury wysłany będzie jedynie zmieniony fragment, a nie cały plik, co pozwala znacząco obniżać transfer danych i zmniejszać obciążenie łącza.





Jak odzyskać dane z kopii zapasowej w Cloud Backup?

Aby odzyskać dane należy uruchomić aplikację Cloud Backup, a następnie z menu po lewej wybrać zakładkę "Odtwórz Pliki". Następnie trzeba wybrać interesujące nas dane i kliknąć "Odtwórz kopię". Wyłącznie od użytkownika zależy to, z którego dnia pobierze kopię - ta wykonywana była zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Zdefiniować można nawet położenie plików. Te przywrócić można do oryginalnej lokalizacji, bądź wybrać odrębną.





Domyślnie wybrana jest opcja nadpisania identycznych plików - można ją zmienić w taki sposób, aby pliki pobrane z chmury zostały zapisane w tym samym folderze z sygnaturą czasową w nazwie.





Wszystkie dane wysyłane do chmury zapisywane są na macierzach RAID10 i chronione dodatkową kopią zapasową w osobnym Data Center. Nawet w razie wysoce nieprawdopodobnej awarii jednego centrum danych, pliki wciąż będą bezpieczne.

Powyżej opisane czynności można także prześledzić odtwarzając poniższy materiał wideo.









Usługa Cloud Backup to nieduży wydatek

Cena Cloud Backup w nazwa.pl to w ramach trwającej właśnie promocji 60 złotych netto rocznie. Poza okresem promocji koszt wynosi 120 złotych netto za rok - to wciąż niewygórowana cena za gwarancję najwyższego bezpieczeństwa kluczowych danych.





Backup danych jest nie tylko podstawą działania każdej dobrze zarządzanej firmy, ale także użytecznym narzędziem chroniącym dane każdego rozsądnego użytkownika komputerów. 5 lub nawet 10 złotych miesięcznie stanowi naprawdę nieduży wydatek na ochronę tego, co bywa bezcenne.





Jeżeli chcielibyście się samodzielnie przekonać, jak to działa w praktyce, nazwa.pl oferuje możliwość sprawdzenia tego na własnych zasadach. Czytelnicy instalki.pl mogą teraz aktywować za darmo usługę Cloud Backup na okres 30 dni bez konieczności rejestracji w nazwa.pl. Aby pobrać aplikację bezpiecznie na swój komputer wystarczy kliknąć poniżej:







Artykuł powstał przy współpracy z firmą nazwa.pl