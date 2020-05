Błąd z darmowym GTA V na Epic Games Store? Oto jak go obejść

Rozwiązanie problemu.





"Your account is unable to download any more free games at this time"

Błąd przy odbieraniu GTA V na Epic store - jak naprawić?

We're aware that some users are encountering the following error message on the Epic Games Store: "Your account is unable to download any more free games at this time."



If you receive this error, please wait 24 hours. You should then be able to proceed with downloading the game. — Epic Games Store (@EpicGames) May 15, 2020

Szał na darmowe GTA V w Epic Games Store nie ustaje. Wprawdzie Polacy przestali już obciążać serwery w na tyle znaczący sposób, aby usługa w ogóle nie działała, ale osoby pragnące odebrać swoją bezpłatną kopię kultowej produkcji Rockstara wciąż napotykają na problemy. Wielu graczom sen z powiek spędza komunikat błędu o treści. Podpowiadamy jak sobie z nim poradzić.Przede wszystkim: nie lękajcie się. Treść błędu może sugerować wprawdzie, że pobraliście zbyt dużą liczbę darmowych gier, ale. Epic Games informuje, że najprostszą metodą na ominięcie tej usterki jest... cierpliwość. Firma zleca odczekanie 24 godzin, po których to proces dodawania gry do biblioteki powinien przebiec pomyślnie. Istnieje jednak kilka alternatywnych rozwiązań dla niecierpliwych.jest skorzystanie ze... smartfonu, korzystającego z danych pakietowych i innego numeru IP. Za jego pomocą nie uruchomicie wprawdzie klienta Epic Games Launcher , ale bez problemu wczytacie stronę internetową sklepu, na której będziecie mogli dodać GTA V do swojej biblioteki za darmo. Oczywiście smartfon możecie dzięki funkcji tetheringu zamienić w router i udostępnić połączenie z siecią, do którego podłączycie swój komputer. Nie zalecamy w ten sposób pobierać gry - z oczywistych względów.Jeśli jeszcze z niego nie korzystacie, to naprawdę powinniście. Dlaczego? Powodów jest mnóstwo . Połączenie się z Epic Games Store poprzez zdalny serwer powinno wystarczyć do tego, aby zapomnieć o jakichkolwiek kłopotach.I jak, działa? ;)Źródło: Epic Games, inf. własna