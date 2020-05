Messenger Rooms już dostępny - sprawdź jak z niego skorzystać

Konkurencja dla Zooma i MS Teams.





Messenger Rooms - jak rozpocząć wideokonferencję

Usługa Rooms w mobilnej aplikacji Messenger. | Źródło: Facebook

Facebook w dobie pandemii ewidentnie pozadrościł sukcesu platformom Zoom oraz Microsoft Teams, które pozwalają na prowadzenie wideokonferencji dla przynajmniej kilkudziesięciu osób. Ze względu na to, że w tej chwili większość zajęć uczniów i studentów, jak również spotkań biznesowych, prowadzona jest zdalnie, tego typu programy cieszą się ogromną popularnością. Chcąc przeciągnąć część użytkowników Zooma i MS Teams na swoją stronę, Facebook w kwietniu zaprezentował własną, podobną usługę - w postaci Messenger Rooms, a teraz ją udostępnił.Rzecz jasna, Messenger od dawna pozwalał na prowadzenie grupowych rozmów wideo, ale z udziałem niezbyt wielu użytkowników. Obecnie, po wprowadzeniu usługi Rooms, można w nim organizować wirtualne spotkania dla nawet 50 osób. Co ważne, tych osób nie trzeba zapraszać indywidualnie. Wystarczy, że twórca konferencji podzieli się linkiem do pokoju rozmów w dowolnym miejscu - na przykład w poście opublikowanym na stronie dowolnej grupy, wydarzenia, na własnej osi czasu czy na czacie grupowym. Wszyscy zainteresowani (nawet Ci nie posiadający konta na Facebooku) mogą szybko dołączyć do spotkania, klikając w ten link.Z usługi Messenger Rooms można korzystać już zarówno na Facebooku w przeglądarce internetowej, jak i w mobilnej oraz desktopowej aplikacji Messenger. Aby własną wideokonferencję zapoczątkować przez przeglądarkę, należy kliknąć w ikonkę kamery widoczną nad listą kontaktów Messengera (po prawej stronie ekranu). Tę samą ikonę w aplikacji desktopowej znajdziecie nad kontaktami w panelu "czaty". By zrobić to przez aplikację mobilną należy natomiast przejść do zakładki osoby i tam wybrać opcję "Utwórz pokój".Poszczególne wersje usługi (w przeglądarce oraz w aplikacjach desktopowej i mobilnej) nieco się od siebie różną. We wszystkich możemy chociażby modyfikować ustawienia prywatności, decydując kto może dołączyć do rozmowy, natomiast mobilna okrojona jest o opcję udostępniania ekranu. O dziwo, póki co w żadnej z nich nie można korzystać z zapowiedzianych przez Facebooka efektów AR ani filtrów, które miały pomagać w ulepszaniu oświetlenia twarzy i otoczenia.Dla mnie takową jest na przykład fakt, że pokojom w usłudze nie towarzyszy tradycyjny czat. Takowy jest dostępny w Zoomie oraz MS Teams i bywa naprawdę przydatny.Pamiętajcie, że mobilną oraz desktopową aplikację Messenger pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Foto. tyt. Facebook