MoreApps - sposób na dodatkowe aplikacje dla smartfonów Huawei bez usług Google

Brakujące aplikacje na wyciągnięcie ręki.



Smartfony Huawei bez usług Google zyskują w Polsce na popularności. Przyczynia się do tego nie tylko popularność i siła marki, ale i korzystne ceny. Urządzenia wprowadzone w tym roku do sprzedaży takie jak Huawei P40 lite czy



Smartfon bez usług Google, co to oznacza?



Wielu mniej obeznanych użytkowników nie do końca rozumie, co brak usług Google oznacza w praktyce. Wyjaśnijmy zatem - nowe smartfony oparte są o autorski ekosystem HMS. Na pokładzie znajdziemy zatem system Android 10 z usługami i aplikacjami od Huawei. Kluczowym elementem tej całej układanki jest sklep AppGallery, domyślne miejsce, z którego użytkownicy mogą pobierać aplikacje. A tych jest coraz więcej.



W AppGallery znajdziemy wiele popularnych pozycji, np. TikTok, AutoMapa, Allegro, AliExpress, OLX, Ceneo, Jakdojade, Snapchat, EmpikGO, czy inPost Mobile. Brakuje za to aplikacji od Google jak Gmail, Mapy, YouTube czy Zdjęcia. I tutaj z pomocą przychodzi aplikacja MoreApps.



MoreApps na Huawei P40 lite



MoreApps - sposób na brakujące aplikacje na smartfonach Huawei

W sklepie AppGallery jakiś czas temu pojawiła się aplikacja o nazwie MoreApps. To projekt stworzony podobno przez samych użytkowników, którzy chcą dać dostęp do większej ilości aplikacji osobom korzystającym ze smartfonów Huawei bez usług Google.



MoreApps na Huawei P40 lite



W praktyce, MoreApps nie służy do pobierania aplikacji, a prezentuje jedynie odnośniki do miejsc, gdzie można je pobrać. Aplikacja dodatkowo sugeruje alternatywne aplikacje, więc przechodząc do pozycji Gmail otrzymamy propozycję skorzystania z Poczty od Huawei.



MoreApps ma jeszcze jedną zaletę. W wielu przypadkach sugeruje uruchomienie danej usługi w przeglądarce internetowej, a gdy brak dedykowanej aplikacji, może to być najrozsądniejsze rozwiązanie.



Jak pobierać aplikacje przez MoreApps?

Zacznij od zainstalowania MoreApps na swoim smartfonie, aplikacja dostępna jest w AppGallery.



