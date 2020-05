Google Meet - usługa stała się właśnie darmowa dla wszystkich użytkowników

Można korzystać!





Google chyba zrozumiało, że płatne komunikatory nie mają obecnie racji bytu., która do tej pory była częścią pakietu G Suite. Tym samym z platformy mogą od teraz korzystać nie tylko firmy, ale także indywidualni użytkownicy.Dostępna jest również mobilna aplikacja Google Meet na. Do zainicjowania konwersacji trzeba posiadać konto Google. Host może wygenerować specjalny link zapraszający, z którego korzystać mogą także osoby bez konta.Co ciekawe, do 30 września zniesione zostało ograniczenie czasowe przeprowadzanych rozmów (dotychczas było to 60 minut). Darmowi użytkownicy mają oczywiście dostęp do licznych funkcji pokroju dzielenia ekranu, udostępniania napisów w czasie rzeczywistym czy rozszerzonego widoku „kafelkowego”.Wystarczy dodać wydarzenie do usługi, a w jego szczegółach pojawi się specjalna opcja „Dodaj rozmowę wideo w Google Meet”. Niektórzy zapewne mogą kojarzyć, że wcześniej coś takiego oferowała wygaszana właśnie platforma Hangouts.Wydaje mi się, że decyzja Google została podjęta nieco za późno. Obecnie użytkownicy przyzwyczaili się już do usługi Zoom oraz Microsoft Teams . Kto wie, może Meet spodoba się konsumentom i stanie się równie popularny? Trudno to przewidzieć.Źródło: Google / Zdięcie otwierające: Google