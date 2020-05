Nowe funkcje dla graczy w majowej aktualizacji Windows 10

Świetne nowości.





Cyklicznie donosimy Wam o nowościach, jakie czekają na użytkowników systemu Windows 10 w nadchodzącej wielkimi krokami majowej aktualizacji. Windows 10 2004 przyniesie wiele usprawnień pozytywnych z punktu widzenia miłośników gier komputerowych. W oczy rzucają się zwłaszcza cztery nowinki.Funkcja indeksowania dla Windows Search wpłynie nie tylko na korzystanie z samego OSu, ale także na to, jak działały będą gry. Nowy algorytm wykrywał będzie zwiększone zużycie dysku wynikające z czerpania frajdy z wirtualnej rozgrywki i spowalniał indeksowanie - wszystko po to, by wydajność w grach była jak najwyższa.Indeksowanie ma być natychmiastowo wyłączane po aktywowaniu Trybu Gry. Tak, tego samego trybu, który w pewnych przypadkach przyczynia się do... zmniejszenia liczby klatek wyświetlanych w każdej sekundzie Majowa aktualizacja systemu Windows 10 przyniesie wsparcie dla DirectX Raytracing 1.1, zwiastującego nowe techniki śledzenia promieni oraz ich wyświetlania. Inline raytracing ma działać znacznie lepiej od ray tracingu bazującego na shaderach. DXR 1.1 pozwoli silnikom gier ładować na żądanie shadery śledzące promieniowanie. Shadery śledzące byłyby ładowane na przykład wtedy, gdy postać porusza się po świecie i renderowane są nowe obiekty.VRS pozwoli twórcom gier na dostosowanie współczynnika cieniowania w grach w czasie rzeczywistym. To z kolei umożliwi lepsze wykorzystanie mocy obliczeniowej GPU i w mniejszy sposób wpływać będzie na spadek płynności rozgrywki.Zmienne cieniowanie (VRS), Mesh Shaders i Sampler Feedback są częścią nowego API DirectX 12 Ultimate. Wszyscy posiadacze układów graficznych NVIDIA RTX 2000 będą mogli w pełni korzystać z DirectX 12 Ultimate.Novum jest także(WDDM) 2.7, który zwiastuje ulepszone wsparcie dla konfiguracji wielomonitorowych, umożliwia przyspieszanie sprzętowe planowania GPU i poprawia odtwarzanie wideo. Wszystko to ma wpłynąć pozytywnie na częstotliwość odświeżania na konfiguracjach wielomonitorowych.Obecnie da się zaobserwować stuttering przy korzystaniu z wielu monitorów z różnymi częstotliwościami odświeżania ustawionymi w przypadku każdego monitora. Każdy ruch okna między dwoma monitorami o różnych częstotliwościach odświeżania prowadzi do stutteringu trwającego do chwili, w której ruch okna nie zostanie zatrzymany.Ten sam problem można odtworzyć w wypadku korzystania z jednego monitora, po uruchomieniu gry w trybie okien bez obramowania, gdy inne okno jest uruchomione z boku. Jeśli przesuniesz inne okno w systemie Windows 10, zauważysz zacinanie się w grze w oknie.Szykuje się naprawdę fajna i przydatna aktualizacja! Oby Microsoft niczego przy okazji nie popsuł.Źródło: Windows Latest