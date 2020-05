WHO stworzy aplikację o COVID-19 dla tych państw, które nie mają jeszcze własnej

Źródło informacji dla wszystkich.





Polski rząd w przeciągu minionego miesiąca przygotował dwie aplikacje powiązane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. „Kwarantanna domowa” to usługa obowiązkowa dla wszystkich osób przebywających w obowiązkowej – 14-dniowej – kwarantannie.to z kolei platforma wykorzystująca technologię Bluetooth do rejestrowania kontaktów pomiędzy użytkującymi ją obywatelami. Wysyła ona informacje o możliwym ryzyku zakażenia wszystkim konsumentom.Nie wszystkie kraje mają jednak środki i możliwości do wyprodukowania podobnych aplikacji. Z pomocą przychodzi Światowa Organizacja Zdrowia, która jeszcze w maju wyda specjalną usługę o globalnym zasięgu. Dzięki niej każdy zainteresowany będzie w stanie ocenić zagrożenie zakażenia koronawirusem.WHO prowadzi również rozmowy z Apple i Google, by skorzystać ze wspólnej technologii śledzenia. W przypadku tego typu platform niezbędne jest bowiem zadbanie o prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników.O szczegółach przygotowywanej aplikacji jeszcze zbyt wiele nie wiemy. Jeśli Światowa Organizacja Zdrowia zdecyduje się na jej opublikowanie, to zapewne przygotujemy osobny wpis na ten temat.Źródło: Engadget / Zdjęcie otwierające: WHO