PS5 z asystentem, który będzie informował Cię o długości danego etapu w grze

. Do jej premiery pozostało nieco ponad pół roku, a o sprzęcie nadal nie wiemy zbyt wiele. Większość wychodzących na jaw informacji pochodzi z nieoficjalnych źródeł i jest wynikiem reaserchu społeczności. Nic dziwnego więc, że gracze są coraz bardziej odczuwają niepokój.Na ratunek często przychodzą jednak wnioski złożone w Urzędach Patentowych, które są dostępne publicznie. Kilka dni temu Sony Interactive Entertainment złożyło wniosek dotyczący dosyć interesującej funkcjonalności, która – być może – pojawi się w PlayStation 5. Chodzi o „platformę informacyjną wewnątrz gry”.oraz szacować czas potrzebny do jego ukończenia. Takie rozwiązanie mogłoby okazać się przydatne w momencie, kiedy chcielibyśmy sobie dokładnie zaplanować długość sesji jaką chcemy spędzić przy konsoli.Na powyższej grafice możemy ujrzeć poglądowy schemat funkcjonowania systemu.System zaoferuje mu kontynuację zabawy lub zaproponuje inną aktywność w danej grze, która potrwa nieco krócej. Algorytm zasugeruje również przejście do innego tytułu.Warto też spojrzeć na poniższy rysunek. Możemy na nim zobaczyć, że. Nie da się ukryć, że takie rozwiązanie może jednym graczom przypaść do gustu, ale inni uznają to za niszczenie zabawy z odkrywania mechanik tytułu.Czy wspomniane nowości toTrudno to stwierdzić, lecz wszystko prezentuje się na razie dosyć futurystycznie. Musimy oczekiwać zatem na oficjalne wieści od Sony – miejmy nadzieję, że doczekamy się ich już stosunkowo niedługo.Źródło: PTO / Zdjęcie otwierające: Sony