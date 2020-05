Facebook w nowej szacie dostępny dla wszystkich. Na taki wygląd platformy czekałem

Nareszcie!





Ponad rok minął od zapowiedzi nowego wyglądu przeglądarkowej wersji Facebooka. Możliwość przejścia na odświeżoną platformę zaczęła nie tak dawno pojawiać się u większej rzeszy użytkowników. Wygląda jednak na to, że dopiero teraz przeprojektowany serwis zaczyna ukazywać się u wszystkich.. Oznacza to, iż odświeżony Facebook powinien pojawić się u każdego konsumenta w przeciągu najbliższych kilku dni/tygodni.Nowy interfejs jest zupełnie inny od tego, do którego przez ostatnie lata zdążyliśmy się przyzwyczaić. Wygląda on nowocześniej oraz przejrzyściej.Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam, lecz myślę, iż słowo klucz to „zmiana”.Przystosowanie się do niej to proces, na który nie wszyscy chcą tracić po prostu czas.Tak jest (nie)stety ze wszystkimi aktualizacjami. Większość odbiorców nie kryła swojego niezadowolenia, gdy Facebook wprowadzał do serwisu system reakcji. Czy ktoś wyobraża sobie platformę bez tej funkcjonalności?Oczywiście nie idealizuję odświeżonego interfejsu.- wiele funkcji bowiem nie działa tak, jak powinno. Niekiedy przeraża też ilość pustego miejsca na stronie. Są to jednak elementy do dopracowania, lecz mogą odpychać użytkowników.Warto też pamiętać, że, czyli funkcjonalność pożądaną przez coraz większe grono konsumentów. Gigant obiecuje także, iż przeprojektowana witryna ładuje się kilka razy szybciej. Może to przekona niezdecydowanych użytkowników.Powinien on pojawić się u Was w przeciągu najbliższych dni lub tygodni. Przeprojektowany Facebook będzie aktywowany domyślnie, więc nie musicie szukać przełącznika. Platforma nadal powinna oferować możliwość powrotu do swojej starej odsłony.Źródło: Facebook / Zdjęcie otwierające: Facebook