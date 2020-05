Sprawdziłam nowości w aplikacji Obiektyw Google. Będę z nich często korzystać

Sprawdź, na co pozwalają.





Szybkie przenoszenie notatek na komputer

Odczytywanie tekstu na głos

Szybkie wyszukiwanie informacji

Muszę przyznać, że do tej pory z aplikacji Google Lens (w polskiej wersji Obiektyw Google) korzystałam raczej rzadko. Z reguły najprzydatniejsza okazywała się w wakacje, podczas podróży do obcych państw, gdzie pojawiała się potrzeba, na przykład, szybkiego przetłumaczenia menu restauracji z języka innego niż angielski czy znalezienia pewnego produktu w Internecie. Teraz ta otrzymała jednak nowe funkcje, za sprawą których zdecydowanie będę sięgać po nią znacznie częściej.Zapisaliście coś na papierze i chcielibyście przenieść to na komputer do pliku tekstowego? Jeśli taka sytuacja zdarzyła się Wam wcześniej, pewnie zrobiliście notatce zdjęcie, to zdjęcie wysłaliście na własny adres e-mail, po czym pobraliście go z tego samego adresu na swój komputer (lub dostarczyliście notatkę na komputer z pomocą skanera, jeśli go posiadacie) i zamieniliście w plik tekstowy z pomocą jednej z wielu stron internetowych, które taką opcję oferują. Teraz pokonywanie tak długiej drogi nie jest konieczne.Od dzisiaj Obiektyw Google pozwala przesłać tekst wprost na komputer. Wystarczy zeskanować go z użyciem obiektywu aparatu smartfona, zaznaczyć fragmenty, które nas interesują (lub całość), a następnie wybrać opcję „Skopiuj na komputer”. Wystarczy, że na smartfonie i w przeglądarce Chrome na docelowym komputerze korzystamy z tego samego konta Google, a skopiowany tekst pojawi się w schowku komputera. Otwórzcie dowolny edytor tekstu i skorzystajcie z opcji „Wklej”, by go zobaczyć.Jak wiadomo, jedną z funkcji Google Lens jest tłumaczenie tekstu uchwyconego z pomocą aparatu smartfona na inny język. Obecnie aplikacja potrafi też jednak odczytywać taki uchwycony tekst na głos. Aby z tej funkcji skorzystać po zaznaczeniu tekstu należy wybrać opcję „Posłuchaj”.W jaki sposób coś takiego mogłoby się Wam przydać? To, co funkcja umożliwia, to na pewno nauka tego, w jaki sposób wypowiadać wybrane słowa w obcym języku.Jeśli przy czytaniu książki, gazety czy czegokolwiek innego natrafiliście na pojęcie, którego nie rozumiecie, Google Lens też przychodzi z pomocą. Teraz wystarczy wybrać fragment zeskanowanego tekstu, a aplikacja pokaże rezultaty wyszukiwania Google na jego temat.Wszystkie wymienione nowości są dostępne w aplikacji Google Lens (Obiektyw Google) od dzisiaj. Wyjątkiem jest opcja czytania tekstu na głos, która na urządzeniach z Androidem już zadebiutowała, a na urządzeniach z iOS ma pojawić się „wkrótce”.Rzecz jasna, aplikację Obiektyw Google możecie pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Google