Buttplug to nowy otwartoźródłowy standard dla seks gadżetów

Richard Stallman lubi to.





Gdy mówi się o oprogramowaniu, wiele osób ma przed oczami przede wszystkim różnego rodzaju aplikacje i narzędzia. Tymczasem, oprogramowanie to także niewidoczny kod, stosowany na co dzień w wielu różnych urządzeniach, którymi otoczeni jesteśmy wszyscy na co dzień. W końcu pralki, zmywarki, czy też lodówki również muszą być odpowiednio oprogramowane. Uprzednio stworzone linijki kodu skrywają się też w wielu akcesoriach, między innymi w tych tworzonych z myślą o dorosłych odbiorcach. To właśnie dla nich powstał otwartoźródłowy standard o nazwie... Buttplug.Buttplug to nowy otwartoźródłowy projekt oprogramowania dla wszelkiego rodzaju seks zabawek, którego główne zadanie stanowi szerokopojęta stymulacja. Stosowne implementacje przygotowano z myślą o C#, Rust, Javascript/Typescript i kilku innych popularnych językach. Soft współpracuje z technologiami i standardami Bluetooth, USB, HID, a nawet gadżetami sterowanymi dźwiękiem.Oprócz produktów znanych w seksbiznesie marek pokroju Lovense, Kiro, We-Vibe, Vorze, Vibratissimo i MagicMotion obsługiwane są także gamepady z wibracjami dla Xboxa. W przyszłości na liście znajdą się też kontrolery z silniczkami wibracyjnymi dla Nintendo Switch, Nintendo Wiimote, pady PlayStation Dual Shock, a także pady dla Oculus Rift i HTC Vive.I to jest przyszłość!Źródło: Buttplug.io