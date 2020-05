Gry na Windows 10 klatkują i zawieszają się? Spróbuj tego

Rozwiązanie wielu problemów.





Problemy z wydajnością gier w Windowsie 10 nie są rzadkością. | Źródło: mat. własne @Reddit

Klatkowanie gier w Windows 10? Oto rozwiązanie problemu

Jak wyłączyć Tryb Gry w Windows 10? To łatwe zadanie. | Źródło: mat. własne

Tryb Gry w Windows 10 zaprojektowany został przez firmę Microsoft w celu dawania priorytetu uruchamianym w systemie grom w taki sposób, aby działały one płynniej. Niestety, w coraz większej liczbie przypadków okazuje się, że gigant z Redmond wyrządza graczom, obniżając liczbę generowanych w każdej sekundzie klatek.Tryb Gry w najnowszym OSie Microsoftu zadebiutował jeszcze na wiosnę 2017 roku. Producent oprogramowania zapewniał wtedy, że jego aktywacja umożliwia zwiększenie stabilności pracy gier, przy jednoczesnym zapobieganiu zużywania zbyt dużej ilości zasobów przez programy działające w tle. W ostatnim czasie omawiana funkcja zaczęła sprawiać problemy, co doskonale pokazuje lektura jednego z wątków na Reddicie. Gracze narzekają na klatkowanie, a nawet zawieszanie się ich ulubionych tytułów.Najczęściej zgłaszane są problemy z Call of Duty: Warzone i League of Legends. Wygląda na to, że te dotyczą posiadaczy kart graficznych zarówno od Nvidii, jak i AMD. W wątku przeczytać można utyskiwania posiadaczy układów GeForce GTX 980, GTX 1080 Ti, a także Redeon RX 5700 XT, RX 570, RX 480 i R9 290.Jak rozwiązać problem spadku płynności w grach? To akurat bardzo proste.. Jak wyłączyć tryb gry w Windows 10? Zrobicie to klikając w ikonę wyszukiwania obok Menu Start, wpisując Tryb Gry i przesuwając suwak na właściwą pozycję. Wielu poszkodowanych donosi, że ta zmiana pozwoliła im na nowo cieszyć się graniem.Pomogło?