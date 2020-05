Xbox 20/20. Prezentacja pierwszych gier na Xbox Series X

13 wspaniałych... przynajmniej na zwiastunach

DiRT 5

Scarlet Nexus

Scorn

Second Extinction

The Ascent

The Medium

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

Call of the Sea

Madden NFL 21

Chrous

Bright Memory Infinite

Assassin’s Creed Valhalla

Xbox 20/20 - meh.

. Podczas dzisiejszego odcinkamieliśmy zobaczyć w akcji pierwsze gry z konsoli nowej generacji -. Mieliśmy, bo okazało się, że Microsoft nie bardzo ma nam co pokazać. Trochę szkoda, choć mimo wszystko pojawiło się kilka ciekawych smaczków.Fakt, "konferencja" (w dobie koronawirusa ten termin przechodzi prawdziwą ewolucję) rzeczywiście obejmowała kilka tytułów gier na nową generację, które są tworzone przez zewnętrzne wydawnictwa. Niestety absolutnie niczego nie dowiedzieliśmy się o samej konsoli.Podczas wydarzenia zaprezentowano zwiastuny 13 gier, które pojawią się między innymi na Xbox Series X, ale również na Xbox One. Większość z nich była opatrzona stosownym podpisem, że zwiastun jest stworzony na silniku gry. Z zaznaczeniem, że zarówno gra, jak i konsola ciągle są w fazie rozwoju. W tym miejscu miałem niepokojące flashbacki z pierwszego zwiastuna. Oto co mogliśmy zobaczyć:Kolejna odsłona znanej i lubianej gry wyścigowej, której zwiastun sugeruje lekko zręcznościowe zacięcie. Niesamowite maszyny gryzące nawierzchnię i nieokiełznany styl. Brzmi trochę jak Forza Horizon...Twórcy serii Tales (Vesperia, Berseria etc.) przygotowali grę o specjalnym oddziale OSF, czyli oddziałowi telepatów - prawdziwych psionicznych żołnierzy. Poza tym ciekawa stylizowana na animację grafika i dynamiczna rozgrywka. Scarlett Nexus trafi zarówno na Xboksa One, i na Xboksa Series X.Muszę przyznać, że ten tytuł jest dosyć... ekstrawagancki. Wyjątkowa i przerażająca sceneria przynosząca mi na myśl twórczość Beksińskiego oraz H.R Gierga, którego najważniejszym dzieckiem jest Obcy.Zmutowane dinozaury, z których szponów musimy odbić Ziemię w kooperacji z innymi graczami. Właśnie ta kooperacja ma tutaj być kluczem do zwycięstwa.Kolejna gra nastawiona na kooperację w klimatach cyberpunku, który ewidentnie wraca do łask. Rzut izometryczny i tony wystrzelonej amunicji. Brzmi jak świetna imprezowa strzelanka.Microsoft najwyraźniej polubił się z polskimi studiami, bo oto mamy kolejny ciekawy horror rodem z naszego kraju. Naszym zadaniem będzie rozwikłanie zagadki morderstwa malutkiego dziecka. Klimatu dopełni nastrojowa muzyka, w której palce maczał Akura Yamaoka znany z serii Silent Hill.Wampiry powracają wprost od Paradox Interactive. Gra zaliczyła mały poślizg, ale za to wygląda naprawdę dobrze (przynajmniej od strony wizualnej).Powraca również Yakuza, która ma być jednym z tych tytułów, który pokaże prawdziwą moc nowej konsoli Microsoftu.Wizualna poezja w klimacie. Strona graficzna to zdecydowanie mocna strona tej przygodówki, w której wcielamy się w postać kobiety szukającej śladów zaginionej ekspedycji, której członkiem był jej mąż.Cóż - futbol amerykański to sport, który w naszym kraju nie cieszy się wyjątkową popularnością. Kolejna odsłona tej gry na pewno będzie się za to cieszyła powodzeniem w USA.Nowa prawdziwie kosmiczna gra studia Deep Silver. W dużym skrócie w grze wcielamy się w postać o imieniu Nara, która próbuje odkupić grzechy przeszłości.Efektowny konsolowy shooter z ciekawą oprawą, który zapowiada wykorzystanie wszystkich atutów Xboksa Series X, to znaczy raytracingu, szybkiego wczytywania i jego surowej mocy.Last but not least, czyli kolejny Asasyn na którego wszyscy czekamy. Z tą serią jest trochę tak, jak z Gwiezdnymi Wojnami. Może się nie podobać, ale i tak się sprzeda. Nowa część idzie tropem Wiedźmionowo-GodofWar'owym. Wikingowie, mroźny klimat, a wszystko to z domieszką klasycznych assasynowych akcentów. Szkoda tylko, że zwiastun to kolejny render na silniku gry, który nijak nie przedstawia prawdziwej rozgrywki.Cóż, miało być atrakcyjnie, a w sumie się trochę wynudziłem. Ciekawym akcentem była gra polskiego studia, a poza tym to... norma, bez opadu szczęki. Na szczęście do premiery konsoli jeszcze zostało sporo czasu, więc Microsoft może nas jeszcze zaskoczyć.Źródło: Microsoft