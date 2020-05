CorelDRAW prezentuje nowe programy graficzne dla hobbystów i małych firm

Ceniony soft w nowej wersji.





Interfejs CorelDRAW Essentials 2020. | Źródło: Corel

Firma CorelDRAW zaprezentowała swoje najnowsze oprogramowanie na 2020 rok, przeznaczone zarówno dla miłośników obróbki grafiki, jak i małych firm. Linia produktów CorelDRAW 2020 została rozszerzona o narzędzia CorelDRAW Essentials 2020, CorelDRAW Standard 2020 oraz prezentowany jakiś czas temu pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2020.to najtańsze z rozwiązań umożliwiające opracowywanie ilustracji wektorowych i układów stron. Dzięki niemu można łatwo kreować zaproszenia, plakaty, wizytówki, kalendarze, czy też grafiki do stron społecznościowych. To niezła alternatywa dla aplikacji bazujących wyłącznie na szablonach, pozwalająca przełożyć wyobraźnię użytkownika na bardziej złożone projekty.to pakiet programów do projektowania graficznego, dający możliwość tworzenia ilustracji, grafik internetowych, czy też edycji zdjęć. W pakiecie znaleźć można między innymi profesjonalną aplikację fotograficzną Corel Photo-Paint Standard, której funkcjonowanie opiera się na warstwach. Nowa wersja lubianego pakietu to cała masa praktycznych czcionek, clipartów, wolnych od tantiem zdjęć i ponad 900 wypełnień. Ponad 60 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów ułatwi tworzenie wszelkiej maści certyfikatów, reklam, ulotek, papieru firmowego i innych.stanowi kompleksowe rozwiązanie do profesjonalnego projektowania graficznego na komputerach z Windowsem, macOS oraz poprzez przeglądarki internetowe. W skład tego bogatego pakietu wchodzą narzędzia:Producent zapewnia, że moduł PowerTRACE wykorzystujący sztuczną inteligencję sprawia, że trasowanie map bitowych do postaci wektorowej odbywa się nawet 10 razy szybciej niż w poprzedniej wersji oprogramowania. 15-dniową bezpłatną wersję próbną tego softu pobierzecie poprzez naszą bazę aplikacji.Wszystkie aplikacje dostępne są w polskich wersjach językowych. Ich ceny wynoszą:Źródło: Corel