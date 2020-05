Microsoft zachęca do zhakowania Linuxa. Nawet 420 000 złotych nagrody

Podejmiesz wyzwanie?





"Wyzwanie dotyczy systemu operacyjnego Azure Sphere. Luki wykryte poza zakresem inicjatywy badawczej, w tym w części dotyczącej chmury, mogą kwalifikować się do publicznych nagród w programie Azure Bounty. Ataki fizyczne są zarówno poza zasięgiem tego wyzwania badawczego, jak i publicznego programu Azure Bounty"

Microsoft rzucił właśnie ciekawe wyzwanie wszystkim zainteresowanym, którzy chcieliby zmierzyć się z zabezpieczeniami stworzonymi przez inżynierów tej firmy. W ramach nowego programu nagród można zgarnąć nawet 100 000 dolarów (ok. 420 000 złotych) za znalezienie luk w autorskiej wersji Linuxa, wykorzystywanej przez Azure Sphere OS., wyjaśnia gigant z Redmond w swoim komunikacie.Microsoft precyzuje, że liczy zwłaszcza na wskazanie metod pozwalających cyberprzestępcom na wykonanie kodu w Pluton i Secure World. To właśnie za wykrycie takich błędów można liczyć na najwyższe nagrody.Na zgłoszenia firma Microsoft czeka do 15 maja tego roku. Specjalny formularz wypełnicie w tym miejscu . Wszystkie zaakceptowane osoby będą miały następnie czas od 1 czerwca do 31 sierpnia na wykrycie i zgłoszenie ewentualnych bugów.Podobne programy nagród czekają na osoby zgłaszające błędy w systemie Windows 10, pakiecie Microsoft Office (do 15 000 dolarów) oraz przeglądarce internetowej Microsoft Edge (do 30 000 dolarów).Źródło: Microsoft