Google i Samsung łączą siły. W tle praca nad ważną funkcją

Świetna wiadomość.





fot. Mitchell Nuo - Unsplash

Najnowsze informacje wskazują na to, iżWszystko to po to, aby dostarczyć jeszcze większemu gronu użytkowników, która jest naturalnym następcą wymierających już smsów. Jak donosi SamMobile, prace mają już trwać, jednak nie wiadomo, do których smartfonów zostanie wprowadzona opisywana funkcja. Warto także pamiętać, iż niektóre telefony z serii Galaxy posiadają obsługę wiadomości RCS od co najmniej dwóch lat. Do tej pory działanie RCS zależało jednak od operatora – teraz ma się to zmienić.Google i Samsung rozszerzyli współpracę, aby udostępnić wiadomości RCS na smartfonach nawet wtedy, kiedy nie obsługuje ich sam operator – ze szkodą dla użytkownika. Wydaje się, że południowokoreańska marka korzysta z usługi Czatu Google (autorskie rozwiązanie amerykańskiej firmy) i zaimplementowała je do aplikacji Wiadomości na smartfonach. Jeśli Google wprowadzi więc dostęp do RCS w konkretnym kraju lub regionie,. To nic innego, jak technologia czatu pozwalająca na przesyłanie wiadomości za pośrednictwem sieci komórkowej lub połączenia Wi-Fi. Podobnie, jak w przypadku iMessage możemy spotkać tutaj możliwość przesyłania zdjęć oraz filmów w wysokiej rozdzielczości, podglądania potwierdzeń odczytu wiadomości, korzystania z czatów grupowych czy też wyświetlania wskaźników związanych z pisaniem na klawiaturze.Google nie jest jedyną marką, z którą Samsung współpracuje w kontekście wiadomości. Od kilku miesięcy Koreańczycy działają również z Microsoftem, aby ułatwić klientom korzystającym z Windows 10 komunikowanie się z innymi lub sprawdzanie powiadomień. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać naTo niestety może jednak jeszcze trochę potrwać.Źródło: SamMobile / fot. Christian Wiediger - Unsplash