Empik Music wystartowało - szykuje się mocna konkurencja dla Spotify?

Popularność usług związanych ze strumieniowaniem muzyki rozwija się z każdym miesiącem. Obok takich tuzów jak, Tidal czy YouTube Music, wciąż pojawiają się nowe aplikacje na rynku. Swoją cegiełkę w temacie dołożył właśnie Empik, który wystartował z nową usługą. Co ciekawe, każdy zainteresowany może ją przetestowaćPodstawowe funkcje aplikacji Empik Music są zbliżone do tego co znamy ze Spotify. Główną różnicą jest natomiast sposób układania listy utworów, którymi zajmą się znani polscy muzycy oraz osoby związane z rodzimą popkulturą. Wśród rozpoznawalnych osób znaleźli się Wojciech Mann, Zwierz Popkulturalny, sanah czy PRO8L3M. Aktualnie nie poinformowano, czy wymienione gwiazdy będą regularnie układały playlisty użytkownikom, czy też z czasem Empik znajdzie nowe twarze do współpracy.Każdy użytkownik może wypróbować Empik Music za darmo w dwóch wariantach:



Warto podkreślić, że obecnie usługa Empik Premium jest również darmowa, więc każdy zainteresowany może cieszyć się możliwościami nowej aplikacji przez okres dwóch miesięcy.



Jak skorzystać z oferty Empik Music za darmo przez 60 dni:



1. Wygeneruj kod do aktywacji usługi Empik Premium bezpłatnie na 60 dni - w tym miejscu.

2. Wykorzystaj kod tutaj, aby aktywować Premium za darmo na 60 dni.

3. Następnie przejdź tutaj i wybierz wariant abonamentu „Stały Dostęp 60-dniowy okres próbny dla Klientów Empik Premium".

4. Dodaj w Koncie Klienta na empik.com kartę płatniczą.

5. Kliknij przycisk "Zamawiam i płacę".

6. Pobierz aplikację Empik Music, zaloguj się i ciesz się darmowym dostępem do najlepszej muzyki przez 60 dni.



Po zakończeniu okresu próbnego, Empik Music oferuje 3 oferty okresowe do wyboru:





Oferta na 3 miesiące (19,99 zł miesięcznie) – 59,97 zł

(19,99 zł miesięcznie) – Oferta na 6 miesięcy (17,50 zł miesięcznie) – 104,99 zł

(17,50 zł miesięcznie) – Oferta na 12 miesięcy (16,67 zł miesięcznie) – 199,99 zł



Aplikacja Empik Music dostępna jest do pobrania w wersji na Androida oraz iOS. Więcej informacji o usłudze znajdziecie na oficjalnej stronie.



Źródło: Empik.com /Zdjęcia: Empik.com