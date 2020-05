"Polska Dolina Cyfrowa" Microsoftu. Gigant zainwestuje u nas miliard dolarów

Źródło: Microsoft

ogłosił dziś inwestycję o ogromnej skali, w ramach której amerykański gigant wyłoży 1 miliard dolarów, by wspomóc rozwój. Cały projekt o wartości okołojest podzielony na trzy części, a najważniejszym jego elementem jest wybudowanie nowej infrastruktury do centrum danych. To nowe centrum danych powstanie właśnie na terytorium naszego kraju.Nowezlokalizowane będzie w Warszawie lub okolicach stolicy. Wstępne prace koncepcyjne ruszyły już jakiś czas temu. Jean-Phillippe Courtois, executive vice president and president, Microsoft Global Sales, Marketing and Operations skomentował to w następujących słowach:"Z dumą ogłaszam inwestycję o wartości 1 miliarda dolarów w trwającą w Polsce transformację cyfrową i rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej. Dzisiejsze ogłoszenie bazuje na naszej blisko 30-letniej obecności w Polsce. [...]. Dostępna w kraju globalna chmura obliczeniowa Microsoft zapewni coraz szersze wykorzystanie możliwości technologii, szybsze wdrożenie innowacji"Dzisiejsza zapowiedź Microsoftu o inwestycji i współpracy zprzeciera szlak do pełnego wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej lokalnym firmom, startupom i instytucjom publicznym.