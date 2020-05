Wykonywanie połączeń przez Google Duo będzie jeszcze prostsze

Nadchodzi świetna nowość.





Google Duo is working on “Reachable with email address” setting pic.twitter.com/BbCiOhoW0Z — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 30, 2020

Google na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy wprowadziło szereg nowości do komunikatora Duo . Poprawiona została m.in. jakość połączeń wideo , jak i zwiększono limit uczestników podczas pojedynczej rozmowy. Koncern chce jednak, by konwersacje ze znajomymi były jeszcze prostsze do przeprowadzenia.Zainicjowanie rozmowy może odbyć się teraz bez potrzeby podawania swojego numeru telefonu. Nie działa to jednak w drugą stronę – osoba może zaprosić nas do połączenia tylko wtedy, gdy zna nasz numer telefonu.Jak donosi popularna badaczka Jane Manchun Wong, już niedługo ten stan rzeczy ulegnie zmianie. Kobieta odkryła w mobilnej wersji Google Duo. Oznacza to mniej ni więcej, iż po jego aktywacji inne osoby będą mogły nas znaleźć na podstawie adresu mailowego.