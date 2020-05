Tymczasowy e-mail? Utworzysz go szybko z tym rozszerzeniem

Praktyczna wtyczka.





Aby skorzystać z rozszerzenia, należy podać e-mail, na który przekierowane będą wiadomości. | Źródło: mat. własne

Firefox Private Relay dostępny jest obecnie wyłącznie z zaproszeniem. | Źródło: mat. własne

Maile tymczasowe to zbawienie w sytuacji, w której chcemy uzyskać jednorazowy dostęp do serwisów wymagających rejestracji. Po co podawać swojego prywatnego maila na dziesiątkach stron, skoro korzystać można ze skrzynek tworzonych "ad hoc", wyłącznie na potrzeby jednokrotnego zarejestrowania się, prawda? Tworzenie tego rodzaju kont ułatwia najnowsze rozszerzenieFirefox Private Relay to otwartoźródłowy projekt Mozilli, który działa w postaci wtyczki dla lubianej przeglądarki internetowej. Oficjalna premiera nowej usługi od firmy Mozilla odbędzie się jeszcze w tym roku, a obecnie dostęp do testów Firefox Private Relay. Aby skorzystać z wtyczki, po jej pobraniu i dodaniu do aktywnych rozszerzeń wymagane jest zalogowanie się w przeglądarce za pośrednictwem adresu e-mail, na który przekazywane będą wiadomości. Jak działa rozszerzenie?W sytuacji, kiedy jakiś formularz w Internecie wymaga podania adresu email, wystarczy kliknąć w ikonę rozszerzenia. Firefox Private Relay wygeneruje wtedy alias, pod który będą wysyłane wiadomości z danego serwisu. Te będą następnie regularnie przekazywane do docelowej skrzynki odbiorczej. Alias generowany jest unikalnie dla każdej z witryn, na których internauta postanowi się zarejestrować. Aliasy można w łatwy sposób usuwać.Kod rozszerzenia zobaczycie na GitHubie, o tutaj Wtyczkę Firefox Private Relay umożliwiającą tworzenie tymczasowych adresów e-mail jednym kliknięciem, pobierzecie bezpośrednio z naszej bazy plików już teraz.Źródło: Mozilla