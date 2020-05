Firefox 76 już jest. Zmiany w menadżerze haseł - i nie tylko!

Co jeszcze oferuje nowa wersja przeglądarki?





Dziennik zmian dla najnowszego wydania wciąż nie został opublikowany. | Źródło: mat. własne ze strony Mozilla

Najnowsza stabilna wersja Mozilli Firefox właśnie zadebiutowała, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Póki co nie jest ona dostępna w ramach mechanizmu automatycznej aktualizacji, ale można już pobrać ją ręcznie z naszej bazy z oprogramowaniem. Przekonajcie się, co nowego wprowadzono wydaniu przeglądarki o numerze 76.Dotychczas Mozilla nie opublikowała oficjalnej listy zmian, których przeglądarka doczekała się w najnowszej aktualizacji. Spodziewamy się, że lista ta pojawi się na jej stronie, o tutaj , gdy tylko wystartują automatyczne aktualizacje programu – jeśli nie jeszcze dzisiaj, to w ciągu kilku najbliższych dni.Chociaż wspomniana lista zmian nie została jeszcze ujawniona, wiemy, że Firefox 76 zawiera przynajmniej kilka istotnych nowości. Te były bowiem testowane w wersji beta tego wydania programu.W Firefoxie 76. Od teraz, gdy jakiekolwiek hasło zapisane w menedżerze stanie się częścią internetowego wycieku danych, Firefox powiadomi o tym użytkownika, nakłaniając go do zmiany hasła. Mozilla obsługuje tę usługę, korzystając z bazy Have i been Pwned. Warto wspomnieć, że tę samą funkcję już od dłuższego czasu posiada Google Chrome. Menedżer haseł wbudowany w Firefoxa umożliwia też teraz generowanie bezpiecznych, kompleksowych haseł przy zakładaniu nowego konta w większej liczbie serwisów, niż dotychczas.Inne nowości w Firefoxie 76 dotyczą na przykład trybu. W tej wersji przeglądarki po przeniesieniu wideo do małego okienka wystarczy w nie dwukrotnie kliknąć, by wyświetlić film w trybie pełnoekranowym.Jak wspomniałam, przeglądarkę Mozilla Firefox 76 możecie pobrać z naszej bazy z oprogramowaniem. Nowe wydanie zainstalujecie na następujących platformach – systemach Windows 7/8 i 10, a także Linux oraz macOS X.