Facebook pozwoli na ustawienie niestandardowego koloru tła sekcji Profil

Funkcja nie wygląda zbyt dobrze.





Facebook is working on adaptive color background for profile view



Found 10 days ago and still waiting for comments from Facebook pic.twitter.com/nRmBcE4vun — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 20, 2020

Facebook improves the adaptive color Profile background prototype, now:



- adapts based on cover photo rather than profile picture



- picks the nearest color from a preset rather than calculating the average, mitigates the "ugly" color issue



previously: https://t.co/5E7uRc35PU pic.twitter.com/cVGQmLJire — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 2, 2020

Popularna badaczka – Jane Manchun Wong – poinformowała bowiem, iż społecznościowy gigant testuje dosyć interesującą nowość. Chodzi tu o możliwość ustawienia niestandardowego koloru tła sekcji Profil w aplikacji na system Android.Pierwsze pogłoski na temat tejże funkcji pojawiły się już w połowie kwietnia. Jane Manchun Wong informowała wtedy zresztą o swoim znalezisku i skontaktowała się z przedstawicielami Facebooka. Odpowiedzi nie uzyskała niestety do tej pory. Prace nad usprawnieniem najwyraźniej trwają jednak dalej.Badaczka opublikowała bowiem na Twitterze grafikę prezentującą. Trzeba to powiedzieć głośno –. Przed krytyką warto jednak uszczegółowić sposób działania funkcji. Ma ona charakter adaptacyjny, co oznacza, że przystosowuje się do tego, jakie barwy dominują na naszym zdjęciu w tle.Nie wydaje mi się, że Facebook zdecydowałby się na wypuszczenie funkcji w stanie ukazanym na powyższych zrzutach ekranu. Jest to więc najpewniej jej eksperymentalna wersja, która – miejmy nadzieję – zostanie odpowiednio dopieszczona.Źródło: Twitter / Zdjęcie otwierające: Jane Manchun Wong; Facebook