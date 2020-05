Sztuczna inteligencja zastąpi muzyków? Posłuchajcie, co potrafi Jukebox

Kolejne dzieło OpenAI.





Muzyka, której nie stworzył człowiek

„mocno różniące się od tych, na których Jukebox został wytrenowany”

W 2015 roku Elon Musk wraz z Samem Altmanem i innymi przedsiębiorcami oraz naukowcami założyli niezależną organizację badawczą poświęconą rozwojowi sztucznej inteligencji – OpenAI . Cóż, nie ma wątpliwości co do tego, że organizacja rzeczywiście miała w tym rozwoju swój udział. Na przestrzeni lat jej naukowcy opracowali przeróżne innowacyjne systemy, a w tym algorytm generujący wiarygodne fake newsy robotyczną rękę rozwiązującą kostkę Rubika , jak również sztuczną inteligencję, która w Dotę 2 gra na poziomie najlepszych profesjonalnych drużyn. Teraz OpenAI zaprezentowało swoje kolejne nowatorskie dzieło – sieć neuronową generującą muzykę.Jukebox, bo tak brzmi nazwa najnowszej sztucznej inteligencji autorstwa Open AI, została wytrenowana z pomocą 1,2 miliona piosenek. Trening ten wyglądał jednak dość nietypowo. Zwykle tego typu sieci neuronowe otrzymują dane dotyczące muzyki w formie ich symbolicznych reprezentacji. Takie symboliczne reprezentacje wykorzystują chociażby pianole (samogrające pianina) i ich elektroniczne odpowiedniki. Jednak jako że owe reprezentacje nie obejmują, na przykład, wokalu, który danemu utworowi może towarzyszyć, OpenAI zdecydowało się wytrenować swoją SI z pomocą surowego audio. Aby ten proces ułatwić, wpierw surowe audio odpowiednio skompresowano, z pomocą innych sieci neuronowych.Jakie były rezultaty treningu? Do czego zdolny jest Jukebox? Jak wspomniałam, Jukebox generuje muzykę. Nie mam jednak na myśli muzyki instrumentalnej, a taką, której towarzyszy wokal. Wystarczy wybrać gatunek muzyczny, przykładowego artystę i tekst utworu, które mają być dla sztucznej inteligencji danymi wejściowymi, a ta stworzy muzykę w stylu odpowiadającym temu samemu gatunkowi i artyście.Badacze z OpenAI nie pozwalają internautom na to, by przetestować powyższe samodzielne. Na szczęście, przynajmniej opublikowali oni utwory, które Jukebox wygenerował, a tych jest mnóstwo. Podzielono je na cztery kategorie.W pierwszej kategorii – Unseen lyrics – znajdziecie piosenki, teksty których zostały napisane wspólnie przez sztuczną inteligencję i uczonych z OpenAI. W drugiej – Re-renditions – umieszczono utwory. Trzecia – Completions – zawiera z kolei piosenki, które system musiał dokończyć w wybranym stylu. Przykładem może być Uptown Funk Bruno Marsa i Marka Ronsona, które po 12 sekundach zachowuje swój tekst, ale zyskuje inne brzmienie. W czwatej kategorii– Fun songs – znajdziecie znane utwory odtworzone w stylu innego artysty – takie jak Lose Yourself Eminema, ale w stylu Kanye.Poniżej umieściliśmy kilka przykładów utworów wygenerowanych przez Jukebox:Więcej muzyki stworzonej przez Jukebox posłuchacie tutaj Trzeba przyznać, że Jukebox jest niesamowicie fascynującym narzędziem. Rzecz jasna, rezultaty jego pracy nie są idealne, ale nie zmienia to faktu, że stanowią one doskonały przykład tego, iż sztuczna inteligencja staje się coraz lepsza w naśladowaniu ludzi. Jestem ciekawa, jak tego typu technologia w przyszłości wpłynie na muzykę.Źródło: OpenAI