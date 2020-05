Kolejna aktualizacja Windowsa 10 może być sporym rozczarowaniem

Nowe informacje.





"Przedstawiciele Microsoftu nie powiedzieli, czy 20H2 będzie drobną/zbiorczą aktualizacją funkcji względem aktualizacji 20H1 - tak jak w Windows 10 1909 względem Windowsa 10 1903 - ale moje źródła przekazują, że obecnie jest to intencją zespołu programistów"

Aktualizacja majowa systemu Windows 10 jest już w zasadzie gotowa. Lista zmian w Windowsie 20H1 już w zeszłym roku była imponująca , a teraz wydłużyła się o kolejne nowości , które testują już członkowie programu Windows Insider . O ile dystrybuowany w maju zestaw poprawek będzie naprawdę okazały, to coraz więcej wskazuje na to, że następny główny update systemu okaże się w tej kwestii bardzo rozczarowujący.Zestaw poprawek z listopada ubiegłego roku, znany jako Windows 10 19H2, krytykowano za to, że przypominał raczej niewiele znaczący i wnoszący do jakości użytkowania service pack. Wygląda na to, że sytuacja w tym roku powtórzy się, a oprogramowanie udostępnione na jesieni przyniesie tylko zmiany jakościowe - to właśnie sugerują zazwyczaj komunikujące rzeczy zbieżne ze stanem faktycznym źródła Mary Jo Foley z ZDNetu., czytamy.Najnowszą, nieoficjalną, ale wysoce prawdopodobną datą premiery aktualizacji majowej Windowsa 10 jest 28 maja bieżącego roku. Termin ten może ulec zmianie. Jeśli nastawiacie się na rewolucję w swoim oprogramowaniu, to przyniesie ją właśnie ten patch.Źródło: ZDNet