Zdumiewająca decyzja Valve. Komputery Mac bez wsparcia dla VR

Powód jest trywialny.





Treść ogłoszenia Valve o zakończeniu wsparcia dla SteamVR w wersji na macOS. | Źródło: Valve

No tego to użytkownicy systemu macOS korzystający z platformy Steam raczej nie mogli się spodziewać. Valve opublikowało krótkie i pozbawione dłuższej argumentacji oświadczenie, w którym informuje, żew wydaniu na to właśnie oprogramowanie.Przedstawiciele firmy Valve w swoim komunikacje napisali, że rezygnują z wspierania funkcji związanej z obsługą gogli VR w systemach operacyjnych Apple po to, by skupić się na rozwijaniu technologii dedykowanych Windowsowi i Linuxowi. Nikt nie powiedział tego głośno, ale społeczność "maka" na Steamie jest niewielka, a odsetek posiadaczy sprzętu VR jeszcze mniejszy, więc...Według najnowszej ankiety dotyczącej sprzętu i oprogramowania,Klient platformy Steam dostępny jest do pobrania w naszej bazie z plikami, w wersjach na wszystkie popularne systemy operacyjne.Źródło: Valve