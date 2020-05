Xiaomi odpiera zarzuty o szpiegostwo i... aktualizuje swoje przeglądarki

Koniecznie pobierz aktualizacje.





Forbes wysunął poważne oskarżenia przeciwko Xiaomi. | Źródło: mat. własne

"Chcielibyśmy podziękować analitykom. Jesteśmy wdzięczni za ich zaangażowanie oraz konstruktywną dyskusję. Od 4 maja (01:30, czasu pekińskiego) dostępna jest aktualizacja przeglądarek Mi Browser, Mi Browser Pro oraz Mint Browser. Można ją pobrać z Google Play (Oznaczenia ostatnich wersji: Mi Browser/Mi Browser Pro (v12.1.4) i Mint Browser (v3.4.3).

Aktualizacja oprogramowania wprowadza m.in. opcję włączenia/wyłączenia gromadzenia jakichkolwiek danych w trybie incognito w przeglądarce.

Uważamy, że ta funkcjonalność, w połączeniu z naszym podejściem do utrzymywania agregowanych danych w nieidentyfikowalnej formie, spełnia wszelkie wymogi prawne i pokazuje zaangażowanie naszej firmy w ochronę prywatności użytkowników.

Jak zawsze Xiaomi zaprasza użytkowników do udziału w rozwoju swoich produktów. Od początku istnienia firmy głos użytkowników stanowił bardzo ważny jej element i pozwalał jej rozwijać się."

Prawdziwą burzę w sieci wywołał raport Forbesa i stanowisko ekspertów dotyczące postępowania Xiaomi w zakresie śledzenia użytkowników swoich smartfonów. Przeglądarki internetowe instalowane na urządzeniach chińskiego producenta (nazwanych w raporcie "backdoorami z funkcją dzwonienia"), wysyłały niepokojące ilości danych na zewnętrzne serwery. Firma Xiaomi najpierw wyraziła "rozczarowanie" artykułem, później odniosła się do zarzutów, by następnie... podziękować badaczom za ich zaangażowanie i udostępnić aktualizacje dla swojego oprogramowania.Polski oddział Xiaomi najpierw wysłał do nas oficjalne oświadczenie w związku z oskarżeniami, a następnie poinformował o powstaniu specjalnego live bloga (w języku angielskim), na którym na bieżąco wyjaśniana była sprawa. W pierwszym z postów chińska firma tłumaczyła w jaki sposób gromadzi dane, które są w pełni anonimizowane, by w drugim przekazać, że działanie to jest zgodne z powszechnymi praktykami stosowanymi w branży. Reporter Forbesa miał źle odczytać wcześniejsze argumenty Xiaomi. Wydawać by się mogło, że producent przyjmie wyłącznie defensywną postawę, ale szybko wykonał on także prokonsumencki gest.W sklepie Google Play pojawiły się już stosowne aktualizacje dla przeglądarek internetowych(v12.1.4) oraz(v3.4.3), będących przedmiotem krytyki. Xiaomi wraz z udostępnieniem łatek dla oprogramowania dodało w trybie incognito nową opcję, która pozwala wyłączyć zbieranie będących przedmiotem kontrowersji danych, dotyczących przeglądanej przez użytkowników smartfonów Xiaomi zawartości sieci. Publikacji nowych wydań programów towarzyszy oficjalny komunikat:Najnowsze wersje wzmiankowanych aplikacji pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy plików.Źródło: Xiaomi, inf. własna