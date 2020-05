Netflix - usuwanie produkcji z "kontynuuj oglądanie" w końcu stało się prostsze

Znaczne ułatwienie.





Jeśli miałbym wymienić trzy najważniejsze powody, dla których od ponad roku regularnie opłacam Netfliksa, to z pewnością wspomniałbym o wygodzie użytkowania.Niestety Netflix ma także swoje bolączki, których nie potrafię zrozumieć.Jedną z nich była do tej pory skomplikowana procedura usuwania produkcji z rzędu „Oglądaj dalej”. W tym celu należało ukryć wybrane odcinki seriali w historii przeglądania, co wymagało co najmniej kilkunastu kliknięć i mało kto o tej funkcji w ogóle słyszał.W „Centrum pomocy” pojawiła się właśnie nowa sekcja o nazwie „Jak usunąć tytuły z rzędu Oglądaj dalej” . Do zlikwidowania wybranych produkcji niezbędne jest jednak pobranie aplikacji mobilnej Netflixa na system Android . Wtedy wystarczy dotknąć ikony menu przy serialu/filmie, którego chcemy się pozbyć i wybrać opcję „Usuń z rzędu”. Wygodniej, prawda?Koniec końców się pojawiła, co z pewnością ucieszy miliony abonentów Netfliksa na całym świecie. Jeśli nie widzicie u siebie jeszcze opisanej nowości, to musicie uzbroić się w cierpliwość - jest ona bowiem rozsyłana seriami.Źródło: Netflix / Zdjęcie otwierające: Netflix