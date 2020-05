Odblokuje całą zawartość Netflixa i nie tylko! Co potrafi CyberGhost VPN? (recenzja)

VPN do zadań specjalnych.





W trakcie panującej na świecie pandemii koronawirusa gwałtownie wzrósł ruch sieciowy. Polacy pracują w dużej mierze zdalnie, a uczniowie i studenci mają okazję często po raz pierwszy w życiu korzystać z platform e-learningowych. Wszyscy bez wyjątku częściej oddają się też wirtualnej rozrywce. Zwiększona aktywność Internautów daje spore pole do popisu cyberprzestępcom, którzy intensyfikują swoje działania. W obecnych czasach naprawdę warto jest rozważyć solidne zabezpieczenie komputera i smartfonu przed wszelkiego rodzaju atakami i zagwarantować sobie bezpieczeństwo. Najtańszy i najskuteczniejszy sposób to oczywiście

VPN

.

Czym jest VPN?

Zawsze poświęcamy temu akapit, bo wiemy, że istnieje grupa osób nie do końca zdających sobie sprawę z tego jak praktyczną usługą jest VPN. VPN to technologia gwarantująca najwyższe bezpieczeństwo połączenia pomiędzy urządzeniem, z którego korzystacie, a siecią. Aktywowanie VPN sprawia, że tworzony jest specjalny bezpieczny i zaszyfrowany tunel, w którym znajdują się dane, do których nikt nie może uzyskać dostępu. Po włączeniu VPN nie da się "nasłuchiwać" i "podglądać" Waszych działań w sieci - nie może tego robić nawet operator, z którego usług korzystacie. Użytkownik VPN otrzymuje adres IP od dostawcy usług, stając się osobą w pełni anonimową. Co więcej, może on zyskać anonimową tożsamość wirtualnego obywatela niemal dowolnego kraju, co zwiększa spektrum działań w sieci. VPN pozwala omijać cenzurę, blokady regionalne i cieszyć się wolnością, której często brakuje w dzisiejszym Internecie.

Tym razem pod lupę wzięliśmy CyberGhost VPN z siedzibą w Rumunii (kraj nie wchodzi w skład 14-Eyes Alliance), który wyróżnia się na tle wielu innych rozwiązań ogromną bazą serwerów, sporą liczbą jednoczesnych połączeń, wysokimi transferami, polityką braku logów i serwerami dedykowanymi do różnych zastosowań. W chwili obecnej usługodawca zapewnia ponad 6300 serwerów w ponad 90 krajach na świecie.

CyberGhost VPN oferuje desktopowe aplikacje dla systemów Windows, Linux i macOS. Ponadto, korzystać możecie z apek mobilnych dla iOS i Androida, wtyczek dla przeglądarek Chrome i Firefox, programów dla Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, wybranych routerów, telewizorów smart (Samsunga z Tizenem i LG z WebOS), a nawet konsol PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch! Wybór jest niemały.

CyberGhost VPN: przejrzystość przede wszystkim





Już na etapie instalacji aplikacji dla systemu Windows 10 CyberGhost VPN gra w otwarte karty. Użytkownik jest informowany o polityce braku logów. Firma nie zbiera żadnych informacji o aktywności internetowej - historii przeglądanych stron, czy też wyszukiwaniach. Chętni mogą wyrazić zgodę na przesyłanie zanonimizowanych danych pomagających ulepszyć firmie infrastrukturę poprzez poprawę stabilności jej działania i wykrywanie ewentualnych problemów. Szanuję takie podejście.

Na stronie internetowej CyberGhost VPN każdy może pobrać tzw. "Transparency Report", w którym firma dzieli się ze swoimi konsumentami danymi podkreślającymi dodatkowo przejrzystość działania usługi. Od 2011 roku podmiot cyklicznie ujawnia liczbę żądań kierowanych od organów ścigania (o wydanie danych użytkowników) i zapewnia o tym, że nie współpracuje z władzami żadnego z krajów. Raport przybliża też informacje na temat oferowanej bazy serwerów, a także przedstawia historię rozwoju usługi.

CyberGhost VPN blokuje reklamy, złośliwe oprogramowanie i wiele innych





Pierwszym, co rzuca się w oczy w CyberGhost VPN jest niezwykle przejrzysty i prosty w obsłudze, a zarazem bogaty w zaawansowane funkcje interfejs w języku polskim. Lista po lewej stronie potwierdza, że recenzowany VPN ma dedykowane serwery do torrentów i streamowania. Świetnie!

Przechodząc do menu ustawień widzimy garść praktycznych funkcji. Bardzo ważny jest automatyczny Kill-Switch, który zablokuje całość ruchu internetowego, gdy wykryje problem z połączeniem VPN. Opcję można dezaktywować.





Użytkownik może samodzielnie decydować o tym, które programy i witryny działały będą przy wykorzystaniu VPN, a które nie potrzebują tego rodzaju połączenia. Dla przykładu, wszystkie aplikacje wykorzystywane w pracy i edukacji powinny działać przy włączonym VPN. Podobnie wygląda kwestia narzędzi i witryn dających dostęp do bankowości internetowej. CyberGhost VPN gwarantuje pełnię bezpieczeństwa wszelakich transakcji i przesyłania poufnych danych. Niektóre firmy wymagają wręcz od swoich pracowników korzystania z VPNów wiedząc, że to jedyna w pełni skuteczna metoda ochrony przed zagrożeniami.





W menu ustawień da się też wybrać protokół dla połączenia VPN - na liście są zarówno IKEv2, jak i OpenVPN. Domyślnie aktywne są opcje korzystania z losowego portu do nawiązywania połączeń, ochrony przed wyciekami DNS, a także wyłączenie połączeń IPv6 w trakcie połączenia z VPN.

Interesujące opcje znaleźć da się w sekcji parametrów połączenia. CyberGhost VPN zaskakuje w tym miejscu mnogością funkcji dodatkowych rzadko spotykanych u konkurencji. Na liście przydatnych opcji jest automatyczne blokowanie reklam (także pop-upów i reklam wideo), blokowanie złośliwych stron, blokowanie śledzenia online, automatyczne przekierowanie na HTTPS oraz kompresja danych pozwalająca oszczędzać dane pakietowe. Ekstra!





Jak połączyć się z VPN? Klik i już!





Nawiązanie połączenia może nastąpić automatycznie z najlepszym lokalnym serwerem. Wystarczy kliknąć przycisk z ikoną zasilania i... już! VPN działa. Użytkownik usługi może samodzielnie wybrać jeden z serwerów, szeregując uprzednio serwery według typu zastosowań lub obciążenia. To naprawdę bajecznie proste.

Sporo czasu poświęciłem aplikacji mobilnej dla Windowsa, bowiem zakładam, że większość z Was wykorzysta VPN przede wszystkim w ten sposób. Muszę jednak z radością donieść, że apka mobilna o interfejsie zbliżonym do desktopowego pracuje równie dobrze, szybko i stabilnie, nie zabierając przy tym zbyt wielu cennych zasobów smartfonu i nie wpływając znacząco na czas jego pracy na baterii. Ba, aktywowanie apki na Nintendo Switch ułatwia zakupy w zagranicznych eShopach, które bardzo często oferują niższe ceny na gry - ot choćby ten z RPA. Zakup jednej tylko subskrypcji usługi CyberGhost VPN pozwoli Wam wykorzystywać ją na aż siedmiu (!) urządzeniach na raz. To naprawdę świetna oferta, zważywszy na

niską cenę usługi







Obecnie z CyberGhost VPN korzysta ponad 36 milionów osób na świecie, co wymaga zapewnienia im odpowiedniego wsparcia technicznego. Na wszelkie pytania otrzymacie odpowiedź 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem chatu na żywo w aplikacji lub poprzez zapytania składane drogą mailową. Na tę chwilę przedstawiciele usługi porozumieją się z Wami w językach angielskim, niemieckim, francuskim oraz rumuńskim.

VPN burzy ściany stawiane przez rządy i organizacje





Skoro korzystając z Internetu przy użyciu VPN jesteście anonimowi, to znaczy, że możecie swobodnie omijać wszelkie geoograniczenia nakładane na Was przez różne podmioty. Ile razy próbowaliście bezskutecznie skorzystać w kraju lub za granicą z jakiejś strony internetowej lub usługi, które wyświetlały komunikat mówiący o tym, że dana treść "nie jest dostępna w waszym kraju"? Na pewno takie sytuacje się zdarzały, ale z VPN więcej się nie powtórzą.

CyberGhost VPN z łatwością pozwala omijać cenzurę panującą w niektórych krajach. Jasne, z racji panującej pandemii nie pojedziecie raczej za granicę i nie docenicie tego, że omawiana usługa pomaga uniknąć wielu blokad, ale w przyszłości... kto wie? Granice zostaną w końcu otwarte. Do tej pory będziecie absolutnie pewni tego, że spędzając czas w Polsce uzyskacie dostęp do wszystkich materiałów, po które wcześniej nie mogliście sięgnąć tylko dlatego, że mieszkacie w tym, a nie w innym miejscu.

CyberGhost VPN to przepustka do kolosalnej bazy filmów

Wciąż zaskakująco niewielka liczba osób korzystających z Netflixa w Polsce jest świadoma tego, jak niewielki odsetek materiałów spośród całej bazy dostępnej w Stanach Zjednoczonych możemy obejrzeć w Polsce. Rzućmy więc światło na tę sprawę. W naszym kraju na Netflixie dostępnych jest na tę chwilę 211 seriali i 570 filmów. Wydaje się, że to dość dużo prawda? No to musicie wiedzieć, że widzowie w Stanach Zjednoczonych mają dostęp do bazy 1326 seriali i 4339 filmów. Zdumieni? Istnieje sposób, aby oglądać w Polsce produkcje dostępne w teorii wyłącznie dla Amerykanów, a odpowiedzią jest oczywiście testowany VPN.





Za sprawą CyberGhost VPN odblokujecie całą zawartość Netflixa. Będzie to zadanie tak skomplikowane jak kilka kliknięć myszą. Wystarczy włączyć VPN, wybrać któryś z serwerów w Stanach Zjednoczonych, zoptymalizowany pod kątem streamowania (tak, w aplikacji jest specjalna zakładka), połączyć się z nim i... to wszystko! Od teraz wchodząc na Netflixa będziecie mogli wertować niedostępny wcześniej zasób seriali i filmów. Takie to proste! Co obejrzycie na Netflixie dzięki testowanej usłudze?

The Office (U.S.)

Bez dwóch zdań jeden z najlepszych seriali komediowych na świecie. Prawdopodobnie w Internecie nie jeden raz widzieliście memy z tej produkcji opowiadającej losy pracowników biura regionalnego firmy papierniczej Dunder Mifflin, którego szefem jest charakteryzujący się specyficznym poczuciem humoru Michael Scott.

Dexter

Amerykański serial o losach Dextera Morgana, który za dnia pracuje jako analityk śladów krwi w Miami Metro Police Department, by w nocy wcielać się w seryjnego mordercę. Serial zgarnął wiele prestiżowych nagród, m.in. Złote Globy.

Dragon Ball

Tego serialu chyba nikomu nie muszę przedstawiać, prawda?

Oczywiście Netflix nie jest jedynym serwisem typu VOD, który jest w stanie "odblokować" CyberGhost VPN. Na liście jest łącznie aż 35 podobnych serwisów - Disney+, Amazon Prime Video, Hulu, BBC Player, HBO NOW i wiele, wiele innych. Samo to jest warte poniesienia wydatku rzędu

ok. 12 złotych miesięcznie





. A to przecież tylko jedna z zalet testowanego VPNa.

Prędkości oferowane przez CyberGhost VPN gwarantują sprawne korzystanie z sieci

Moja standardowa procedura testowa zakłada trzykrotne zmierzenie prędkości połączenia dla każdej z lokalizacji. Pojedyncza runda testowa składa się z kolejnych testów dla poszczególnych lokalizacji. Wybór serwera VPN następował automatycznie. Pomiar prędkości odbywa się za pomocą narzędzia Speedtest.net dla internetu stacjonarnego oraz aplikacji mobilnej Speedtest.net dla internetu mobilnego. Dla każdego z pomiarów serwerem testowym jest serwer Orange Polska S.A. w Katowicach. Test przeprowadzany był w Sosnowcu. Wyniki dla każdej lokalizacji uśredniono.

CyberGhost VPN - transfery w aplikacji desktopowej (pobieranie, wysyłanie, opóźnienie):

187,06 Mb/s / 35,02 Mb/s / 6 ms - bez VPN

111,62 Mb/s / 33,36 Mb/s / 18 ms - Polska

141,54 Mb/s / 30,68 Mb/s / 77 ms - Wielka Brytania

127,58 Mb/s / 15,92 Mb/s / 222 ms - USA

CyberGhost VPN - transfery w aplikacji mobilnej (pobieranie, wysyłanie, opóźnienie):

199 Mb/s / 37,7 Mb/s / 8 ms - bez VPN

52,3 Mb/s / 36,3 Mb/s / 20 ms - Polska

16 Mb/s / 35,3 Mb/s / 79 ms - Wielka Brytania

9 Mb/s / 27,3 Mb/s / 223 ms - USA

CyberGhost VPN spisał się wybitnie jeśli chodzi o połączenia odbywające się za pośrednictwem komputera stacjonarnego. Spadek prędkości pobierania i wysyłania jest w zasadzie niemalże nieodczuwalny, co docenią zwłaszcza osoby korzystające z torrentów. Jak zawsze w przypadku usług VPN spadek parametrów łącza bardziej uwidacznia się w momencie korzystania z telefonu komórkowego. Mimo to, oglądanie Netflixa w jakości 720/1080p na ekranie urządzenia mobilnego jak smartfon czy tablet wciąż jest komfortowe. Oczywiście pogorszenie się parametrów jest zupełnie normalne i może być różne, w zależności od obciążenia danego serwera, pory dnia i innych czynników.

CyberGhost VPN jest tani, a dla czytelników Instalki.pl jeszcze tańszy

CyberGhost VPN, w zamian za sprawdzenie możliwości oferowanych przez ich usługę, przygotował specjalną promocję wyłącznie dla czytelników serwisu Instalki.pl. Osoby które zdecydują się skorzystać z oferty CyberGhost VPN za pośrednictwem

tego linku

, otrzymają 77-procentową (!) zniżkę. Za 18 miesięcy korzystania z tego świetnego VPNu zapłacicie 49,5 euro (225 złotych), co daje kwotę na poziomie zaledwie 2,75 euro (ok. 12 złotych) za miesiąc. To doskonały "dil" za sam dostęp do powiększonej bazy treści na Netflixie, a przecież CyberGhost VPN to także ogrom innych zalet wymienionych w tekście. Jeśli z jakiegoś powodu usługa nie spełni Waszych oczekiwań, CyberGhost VPN oferuje 45-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy.





CyberGhost VPN otrzymuje rekomendację serwisu Instalki.pl

Trudno wyobrazić sobie lepszy moment na korzystanie z VPN, niż trwający czas pandemii. CyberGhost VPN za cenę ok. 12 złotych miesięcznie zagwarantuje pełną anonimowość korzystania z sieci, pozwoli uzyskać dostęp do wielu wcześniej niedostępnych treści (tysiące nowych filmów i seriali na Netflixie!) i sprawi, że praca i nauka zdalna, czy też korzystanie z bankowości internetowej będą czynnościami należycie zabezpieczonymi.

CyberGhost VPN przypadł nam do gustu za sprawą doskonałych zabezpieczeń, przejrzystej polityki braku logów, ogromnej bazy serwerów, świetnie napisanych aplikacji i niezliczonej liczby praktycznych opcji zaawansowanych. To pierwszoligowy VPN, z którego możecie skorzystać w ciemno - wiemy, że będziecie z niego zadowoleni.

Mocne strony:

+ polityka braku logów

+ prostota obsługi

+ ponad 6300 serwerów w 90 krajach

+ odblokowuje Netflixa... i nie tylko!

+ dedykowane serwery dla VOD i torrentów

+ praktyczne funkcje automatyzacji

+ kill switch

+ najwyższy poziom zabezpieczeń

+ szyfrowanie AES 256-bit, L2TP/IPSec

+ aplikacje w języku polskim

+ duży wybór platform

+ świetna cena w promocji