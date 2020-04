Canon pozamiatał. Od teraz lustrzanka może być twoją kamerką internetową

W końcu!





Aparat fotograficzny jako kamera internetowa - teraz to możliwe

EOS-1D X Mark II

EOS-1D X Mark III

EOS 5D Mark IV

EOS 5DS

EOS 5DS R

EOS 6D Mark II

EOS 7D Mark II

EOS 77D

EOS 80D

EOS 90D

EOS Rebel SL2

EOS Rebel SL3

EOS Rebel T6

EOS Rebel T6i

EOS Rebel T7

EOS Rebel T7i

EOS Rebel T100

EOS M6 Mark II

EOS M50

EOS M200

EOS Rebel

EOS RP

PowerShot G5X Mark II

PowerShot G7X Mark III

PowerShot SX70 HS

Szukacie kamerki internetowej transmitującej obraz w wysokiej jakości? Nie jesteście już skazani na dość wąską ofertę producentów specjalizujących się w tego urządzeniach. Firma Canon ogłosiła właśnie, że do przesyłania obrazu przez Internet będzie można od teraz wykorzystać także bezlusterkowce, lustrzanki oraz aparaty z serii PowerShot. Dobrze przeczytaliście: od teraz lustrzanka Canona może z powodzeniem pełnić rolę kamery sieciowej.Firma Canon udostępniła wersję beta oprogramowania EOS Webcam Utility dla wszystkich użytkowników systemu Windows 10. Aby skorzystać z aparatu marki Canon do strumieniowego przesyłania obrazu wystarczy podpiąć go do portu USB w komputerze i... to wszystko. Aparat fotograficzny zostanie poprawnie odczytany jako sprzęt przesyłający dźwięk i obraz przez dowolne oprogramowanie wideokonferencyjne - Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype i wiele innych.EOS Webcam Utility na tę chwilę nie wspiera absolutnie wszystkich urządzeń fotograficznych marki Canon. Obecnie funkcję kamery internetowej mogą pełnić następujące aparaty:Jeżeli posiadacie którykolwiek z wymienionych wyżej aparatów grzechem będzie nie skorzystanie z możliwości, jakie otwiera przed Wami Canon. Niestety, z oprogramowania EOS Webcam Utility obecnie nie skorzystają użytkownicy komputerów Mac. Ci będą mogli natomiast skorzystać z którejś z akcesoryjnych kart do przechwytywania obrazu poprzez HDMI i w ten sposób spróbować przesyłać obraz.Liczymy na to, że wkrótce w ślad za Canonem pójdzie Nikon, a także inni producenci.Aplikację EOS Webcam Utility pobierzecie bezpośrednio z naszej bazy plików.Źródło: Canon , zdj. tytułowe: Canva