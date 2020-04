Jak sprawdzić, czy ktoś z Twoich znajomych jest na kwarantannie? To proste

Luka w rządowej aplikacji.





Poważny błąd w aplikacji Kwarantanna Domowa

Ekran wyświetlany w apce Kwarantanna Domowa po wpisaniu numeru telefonu osoby poddanej kwarantannie. | Źródło: Niebezpiecznik.pl

Kwarantanna Domowa budzi oczywiste wątpliwości

Aplikacje polskiego rządu tworzone w związku z szerzącą się w kraju epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wydawane były pospiesznie. Opcjonalne narzędzie ProteGO Safe zadebiutowało bez swojej sztandarowej funkcjonalności, a w kodzie obowiązkowej dla niektórych obywateli Kwarantanny Domowej doszukano się swego czasu wielu niedociągnięć. O ile na wcześniejsze wpadki można było przymknąć oko, to nowoodkryty błąd budzi poważne zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa.Serwis Niebezpiecznik.pl donosi o błędzie w rządowej aplikacji Kwarantanna Domowa, który pozwala sprawdzić czy posiadacz danego numeru telefonu został skierowany na przymusową kwarantannę. Wystarczy przy pierwszym uruchomieniu programu podać numer osoby, którą chcemy sprawdzić i voila - apka da odpowiedź na nurtujące pytanie. W przypadku bowiem, gdy właściciel numeru jest na kwarantannie lub niedawno ją ukończył, wyświetli się komunikat o podanie 4-cyfrowego kodu PIN.Oczywiście informacja o tym, że ktoś przebywa na kwarantannie nie jest jednoznaczna z tym, że jest osobą chorą.Wygląda również na to, że baza rządowa osób przebywających na kwarantannie nie działa najlepiej. Przedstawiciele serwisu źródłowego podają, że sprawdzili kilka numerów osób, które swoją kwarantannę już zakończyły, a mimo to wciąż figurują w bazie. Co więcej, w bazie brakuje niektórych osób, które kwarantannę już zaczęły.Nie trzeba być ekspertem ds. bezpieczeństwa, aby dojść do wniosku, że aplikacja absolutnie nie powinna działać w ten sposób. Błąd logiczny powstały na etapie tworzenia narzędzia może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i prywatność wielu Polaków.- mamy nadzieję, że nagłośnienie tematu skłoni osoby odpowiedzialne do refleksji i usunięcia błędu.Obie rządowe aplikacje można pobrać za pośrednictwem naszej bazy plików na smartfony z systemem Android. Odnośniki do nich znajdziecie poniżej.Źródło: Niebezpiecznik.pl