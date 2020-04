iTaxi od teraz przywozi zakupy z Auchan

Zakupy spożywcze bez wychodzenia z domu.





"Na wybór produktów w Internecie czy tradycyjnie w sklepie poświęcamy co najmniej pół godziny. Specjalnie skomponowane zestawy skracają ten proces do kilku minut. Znamy naszych klientów i doskonale wiemy, czego najczęściej potrzebują. Zestawy stanowią świetne udogodnienie dla osób, które nie mogą lub obawiają się wyjść z domu, a brakuje im podstawowych produktów"

iTaxi to jedna z najpopularniejszych w Polsce aplikacji umożliwiających zamawianie taksówek. Do tej pory korzystały z niej przede wszystkim osoby potrzebujące przemieścić się z punktu A do punktu B. Od teraz za jej pomocą zamawiać można także zakupy z sieci sklepów Auchan, które zostaną bezpiecznie dostarczone bezpośrednio ze sklepu w ciągu kilku godzin.Nowa usługa w iTaxi dostępna jest od 27 kwietnia w 10 miastach Polski - Warszawie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Rzeszowie, Wrocławiu i Piasecznie. Już wkrótce zadebiutować ma między innymi w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Początkowo w ten sposób zamówić będzie można sześć różnych gotowych zestawów produktów, sprzedawanych w cenach od 60 złotych., tłumaczy Małgorzata Piekarska z Auchana.Zestawy – podstawowy i rozszerzony zawierają m.in. ręczniki papierowe, płyn do mycia naczyń, cukier, mąkę czy przyprawy. Do wyboru są również: kompozycja warzyw i owoców oraz produktów świeżych tj. pieczywo, masło, ser. Sklep przygotował także zestawy dla zwierząt, można też skomponować własny zestaw dopasowany do swoich potrzeb.Zamówienia można dokonać pod numerem telefonu 22 439 00 19, poprzez internetowy formularz lub w aplikacji iTaxi. Listę sklepów uczestniczących w dostawach znaleźć można tutaj Gdy rezerwacja towaru zakupionego w internetowym sklepie Auchan jest gotowa do odbioru, klient musi ją opłacić Blikiem. W tym celu z zamawiającym kontaktuje się realizujący zlecenie kierowca iTaxi, któremu należy podać kod i zatwierdzić go w aplikacji mobilnej swojego banku. Pieniądze trafiają bezpośrednio do Auchan. Za dostawę płaci się przy odbiorze u kierowcy dysponującym terminalem płatniczym. Koszt dostawy wynosi od 15 złotych wzwyż.Ceny dostawy z Auchan poprzez iTaxi wynoszą:Aplikację iTaxi w wersji na Androida pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy plików. Wersję na iOS możecie pobrać z App Store.