Rządowa aplikacja ProteGO Safe udostępniona! Powie czy miałeś kontakt z chorym na COVID-19

Jak ma działać ProteGO Safe?

Aplikacja ProteGO już udostępniona. | Źródło: Google Play

Główna funkcja ProteGO Safe wciąż nieaktywna

"Nie zmieniło się jedno - cały czas zależy nam na przejrzystości prac nad aplikacją. Dlatego wraz z pierwszą wersją apki publikujemy także jej kod źródłowy"

"Od wybuchu epidemii zgłaszają się do nas programiści i firmy oferujące pomoc w walce z wirusem. Ich wysiłki połączyliśmy w wypuszczanej aplikacji. Jest to pierwszy krok, a nie ostatnie słowo – zapraszamy całą społeczność do recenzji i wsparcia rozwoju aplikacji"

Co zatem już teraz potrafi ProteGO Safe?

Rządowa aplikacja ProteGO poinformuje o prawdopodobieństwie zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2. | Źródło: Google Play

Skąd pobrać ProteGO Safe?

ProteGO Safe to druga z rządowych aplikacji, zapowiadana jeszcze z początkiem kwietnia, która ma pomóc kontrolować i hamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Ministerstwo Cyfryzacji po udostępnieniu obowiązkowego dla niektórych Polaków narzędzia " Kwarantanna Domowa ", teraz nakłania obywateli do instalacji apki opcjonalnej. Głównym zadaniem ProteGO Safe jest informowanie o tym, czy mieli kontakt z osobami chorymi na COVID-19.Celem aplikacji jest informowanie Polaków o kontaktach z osobami już zarażonymi. Aby to nastąpiło, obywatele naszego kraju powinni zainstalować wzmiankowaną aplikację i zarejestrować się w niej swoim numerem telefonu (utajnionym), a następnie aktywować Bluetooth. Za pomocą tej technologii smartfony z narzędziem ProteGO Safe będą tworzyć między sobą sieć połączeń.W sytuacji, gdy któraś z osób, z której smartfonem uzyskał połączenie smartfon użytkownika, zachoruje, ProteGO wyświetli komunikat o możliwym ryzyku zarażenia wszystkim, którzy znajdowali się w okolicy takiej osoby. Za sprawą apki nie będzie można się dowiedzieć kto zachorował.Dane o napotkanych urządzeniach będą przechowywane na telefonie przez dwa tygodnie, będą na nim szyfrowane i nie zostaną nigdzie udostępniane. Do komunikacji między urządzeniami ProteGO będzie używać losowych identyfikatorów, które będą zmieniane co godzinę.Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że postanowiło rozszerzyć założenia i nie będzie korzystać jedynie z technologii Bluetooth, która... nie jest jeszcze obecna w udostępnionej formie apki. Przedstawiciele ministerstwa podają, że apka będzie umożliwiała samokontrolę stanu zdrowia (opcja już aktywna), a za pomocą Bluetooth zbierała informacje o napotkanych przez nas urządzeniach i informowała o spotkaniach z chorymi., czytamy w komunikacie MC., podaje Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech.Udostępniana wersja to moduł umożliwiający samokontrolę stanu zdrowia. To swoisty "dziennik", który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy. Budując to rozwiązanie opieraliśmy się na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i współpracy z lekarzami.Po zainstalowaniu aplikacji należy odpowiedzieć na pytania o imię, płeć, wiek, grupę krwi i wziąć udział w wywiadzie dotyczącym stanu zdrowia. Kolejny krok to test oceny ryzyka - związany m.in. z przewlekłymi chorobami. Dalej użytkownik odpowiada na pytania dot. objawów COVID-19 - gorączki, kaszlu, duszności. W kolejnym punkcie odpowiadamy na pytania o inne objawy towarzyszące - osłabienie, bóle mięśni, bóle głowy, biegunkę, mdłości lub ból gardła. Na podstawie odpowiedzi apka zasugeruje do jakiej grupy ryzyka kwalifikują się odpowiedzi. Grupy są trzy:Test powinno się wykonywać regularnie.Aplikację ProteGO Safe pobierzecie bezpłatnie za pośrednictwem naszej bazy aplikacji w wersji na Androida. Program w wersji na system iOS zadebiutuje na przestrzeni kolejnych dni. Przy okazji linkujemy także do kodu źródłowego ProteGO Safe.Przypominamy, że firmy Google i Apple jakiś czas temu ogłosiły współpracę nad podobną aplikacją. Okazuje się jednak, że nie będzie ona skutecznie objąć monitoringiem sporej części mieszkańców naszego globu.Źródło: MC, inf. własna