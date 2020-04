Epic Games Store - nie odbierzesz darmowej gry, jeśli Twoje konto nie jest dobrze zabezpieczone

Nowe zasady.





„Od dzisiaj do 21 maja do odbioru bezpłatnych gier w Epic Games Store czasowo wymagane będzie logowanie dwuetapowe. Wprowadzamy tę zmianę, aby zachęcić graczy do podjęcia kroków zwiększających bezpieczeństwo ich kont Epic.”

„Aby odebrać tę darmową grę, musisz włączyć logowanie dwuetapowe na swoim koncie. Logowanie dwuetapowe zapewnia dodatkową ochronę konta Epic Games i pozwala zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi”.

Jeśli regularnie odbieracie darmowe kopie produkcji na Epic Game Store , to musicie przygotować się na drobne zmiany.Jak możemy wyczytać w najnowszych wpisie na blogu firmy Epic Games:Nie da się ukryć, że taki krok z pewnością zmotywuje część użytkowników do odpowiedniego zabezpieczenia swoich danych. Dlatego też podczas próby przypisania darmowej produkcji do biblioteki zacznie wyskakiwać następujące powiadomienie:Jeśli nie wiesz jak włączyć logowanie dwuetapowe, to zerknij TUTAJ . Firma Epic przygotowała specjalny poradnik, gdzie krok po kroku wyjaśniony jest cały proces. Zmiana może być dla niektórych uciążliwa, lecz warto dmuchać na zimne.Źródło: Epic Games