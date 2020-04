Facebook stworzył odpowiedź na Zooma – oto Messenger Rooms

Poprowadzisz w nim wirtualne spotkanie nawet z 50 osobami.





W dobie pandemii koronawirusa takie aplikacje jak Zoom czy Microsoft Teams, które pozwalają na organizację wirtualnych spotkań, cieszą się ogromną popularnością. Zooma używa już podobno 300 milionów użytkowników dziennie. Tej popularności najwidoczniej pozazdrościłOczywiście, Messenger już teraz pozwala na prowadzenie grupowych rozmów wideo, ale wkrótce doczeka się on rozbudowy, dzięki której organizowanie takich rozmów będzie łatwiejsze. Poza tym, udział w nich będzie mogła brać większa liczba osób. Ta rozbudowa nadejdzie w postaci usługiZa sprawą Messenger Rooms użytkownicy Facebooka będą mogli organizować wirtualne spotkania dla maksymalnie 50 osób. Tych osób nie będzie jednak trzeba zapraszać indywidualnie. Wystarczy, że użytkownicy umieszczą link do stworzonego przez siebie pokoju w poście opublikowanym na stronie dowolnej grupy, wydarzenia czy na własnej osi czasu. Wszyscy zainteresowani będą mogli szybko dołączyć do spotkania, klikając w ten link.Zaoferuje ona na przykład 360-stopniowe tła, które przeniosą nas do pięknych i kultowych miejsc czy 14 nowych filtrów AR, które pozwolą modyfikować w trakcie rozmowy oświetlenie. W Messenger Rooms spotkania będzie można planować z wyprzedzeniem, a same konferencje nie będą miały limitu czasowego. Co więcej, aby uniknąć nieproszonych gości, organizatorzy będą mogli w trakcie rozmowy uniemożliwić innym użytkownikom dołączanie do niej.Istotną informacją jest fakt, że nie trzeba posiadać konta na Facebooku ani Messengera, aby móc dołączyć do spotkania w Messenger Rooms. Wystarczy dostęp do przeglądarki. Poza tym, jako że usługa stanowi część Messengera, wykorzystuje tę samą technologię szyfrowania wideo i audio rozmów co on. Niemniej, w tej chwili nie oferuje ona szyfrowania typu end-to-end, jednak Facebook dąży do tego, by to zmienić., a w nadchodzących tygodniach usługa będzie stopniowo wdrażana w kolejnych państwach. Nie wiadomo, jaką datę jej premiery przewidziano dla Polski.Pamiętajcie, że aplikację Messenger pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Facebook