Lenovo będzie preinstalować Linuxa na ThinkPadach

Dobra wiadomość dla społeczności open source.





"Lenovo cieszy się, że może stać się częścią społeczności Fedory. Chcemy zapewnić optymalne działanie Linuksa w naszych produktach. Jesteśmy zaangażowani we współpracę i chcemy uczyć się od społeczności open source"

Miła niespodzianka dla użytkowników Linuxa oraz miłośników kultowej serii laptopów ThinkPad od Lenovo. Już wkrótce do sprzedaży trafią notebooki z pilotażowej serii Lenovo Linux Community Series - Fedora Edition. Na laptopach ThinkPad P1 2. generacji, ThinkPad P53 i ThinkPad X1 8. generacji będzie mógł być preinstalowany system Fedora Workstation.Lenovo we współpracy z przedstawicielami RedHat postanowiło zaproponować konsumentom możliwość wyborujako jednego z systemów na ich nowym laptopie. Oprócz niego instalowany będzie także równolegle oprogramowanie Windows 10. Przypuszczam, że osoby pragnące skorzystać z dobrodziejstw Linuxa Fedora potrafią je zainstalować samodzielnie, ale Lenovo i RedHat stoją na straży stanowiska, że lepiej ludziom życie ułatwiać, niż utrudniać, więc...Jednocześnie Lenovo złożyło zobowiązanie do wspierania społeczności Fedory zespołem swich programistów. Środowisko Linuxowe liczy na to, że będzie to wsparcie znaczące, które przyczyni się do wielu zmian jakościowych w tym oprogramowaniu., mówił Mark Pearson z Lenovo.Więcej detali na temat projektu zostanie podanych w trakcie wirtualnego, który odbędzie się 28 i 29 kwietnia tego roku.Źródło: Fedoramagazine