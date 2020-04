Do usługi GeForce NOW trafiło mnóstwo nowych gier

Graj w ultra detalach nawet na słabym komputerze.





Assassin's Creed: Director's Cut Edition (Steam i Uplay)

Assassin's Creed II Deluxe Edition (Steam i Uplay)

Assassin’s Creed III Remastered (Steam)

Assassin’s Creed Brotherhood (Steam)

Assassin’s Creed: Revelations (Steam i Uplay)

Assassin’s Creed Rogue (Steam i Uplay)

Call to Arms

Conan Unconquered

Creative Destruction

Darksiders: Warmastered Edition

Dead Age

Divinity: Original Sin (Classic)

Dungeon Defenders

Enclave

Far Cry (Steam i Uplay)

Far Cry 2: Fortune's Edition (Steam i Uplay)

Far Cry 3 (Steam i Uplay)

Gothic 3

Heroes of Might & Magic III - HD Edition (Steam)

Heroes of Might & Magic V (Steam i Uplay)

Heroes of Might & Magic V: Tribes of the East (Steam i Uplay)

Hitman: Absolution

Iron Sky: Invasion

King's Bounty: The Legend

Magicka

Might & Magic: Heroes VI (Uplay)

Might & Magic: Heroes VII (Uplay)

Overcooked!

Pro Cycling Manager 2017

Stoneshard

Streets of Rogue

Sudden Strike 4

Superhot

The Shattering (gra miała premierę w tym tygodniu)

This Is the Police

TrackMania² Stadium (Steam i Uplay)

Trailmakers

Trine 2: Complete Story

Tropico 4

Wurm Unlimited

Biblioteka GeForce NOW wzbogaciła się właśnie o całą masę nowych tytułów, w które grać możecie nawet na leciwych komputerach i smartfonach, wykorzystując moc obliczeniową superkomputerów firmy NVIDIA. Podczas gdy firmy takie jak Bethesda 2K usuwają możliwość ogrywania ich produkcji na zyskującej na popularności platformie, inni producenci ochoczo współpracują z "zielonymi", by umożliwić granie w swoje gry nawet na PCtach dysponujących niewielką mocą obliczeniową.Na GeForce NOW pojawiła się m.in. cała seria gier Assassin's Creed od Ubisoftu. Oto pełna lista nowości:, z której korzystać można także w darmowej wersji? Otóż za sprawą serwerów oferowanych przez firmę Nvidia grać możecie nawet w najbardziej wymagające tytuły w rozdzielczości 1080p i 60 klatkach na sekundę na naprawdę leciwych maszynach z Windowsem i mac OS, ale także telewizorach (z podłączonym urządzeniem SHIELD), smartfonach i tabletach z systemem Android. Wymagany jest jedynie dostęp do szybkiego internetu, za pośrednictwem którego rozgrywka przesyłana będzie do Was strumieniowo. Jak szybkiego? Do zabawy w 720p i 60 kl./s. potrzebujecie łącza 15 Mb/s. Do rozgrywki w 1080p i 60 kl./s. wymagane będzie połączenie 25 Mb/s.Dość wyczerpująco tę nową, ciekawą usługę opisaliśmy w tym miejscu Aplikacje NVIDIA GeForce NOW na wszystkie dostępne platformy pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy aplikacji.