Debiutuje Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa. Sprawdzamy zmiany

Nowe Ubuntu z długim wsparciem.





Interfejs Ubuntu 20.04 LTS. | Źródło: Ubuntu

Personalizacja wyglądu Ubuntu 20.04 LTS. | Źródło: Ubuntu

Maskotka Ubuntu 20.04 LTS - Felicity. | Źródło: Ubuntu

Zbiór nowych tapet w Ubuntu 20.04 LTS. | Źródło: Ubuntu

Ubuntu to najpopularniejszy na świecie system operacyjny typu open-source. Miło jest mi poinformować, że w sieci ukazała się właśnie jego najnowsza wersja z wydłużonym wsparcie. Ubuntu 20.04 LTS otrzymał nazwę kodową Focal Foss i debiutuje z wieloma nowościami, którym przyjrzymy się bliżej w niniejszym wpisie.Pierwszą z nowości, która rzuca się w oczy od momentu bootowania po samo uruchomienie systemu, oprócz szybszego rozruchu, jest odświeżony temat Yaru. Ustawić w nim można m.in. trzy różne style okienek (Light, Standard, Dark), a modyfikacje nie ominęły także innych elementów interfejsu. Temat znany jest dobrze użytkownikom Ubuntu 18.10, jednakże będzie nowinką dla osób korzystających do tej pory z Ubuntu 18.04 LTS.Ubuntu domyślnie sprawdza od teraz integralność używanego nośnika podczas uruchamiania w sesjach live. Można to pominąć, naciskając kombinację klawiszy Ctrl+C. Zostało to dopuszczone, ponieważ nieudane instalacje z powodu uszkodzonych pobrań nośników instalacyjnych są jednym z najczęstszych błędów, jakie napotykają użytkownicy tego Linuxa.Novum jest również nowa zwierzęca maskotka. Tym razem została nią Felicity, która występuje na domyślnej systemowej tapecie. Społeczność wkrótce stworzy zapewne całą gamę tapet z nią w roli głównej. Alternatywnie, na tapetę można ustawić jedno z wielu nowych zdjęć dodanych do bazy. Każde z nich pochodzi z bazy Unsplash.Kolejną ze zmian w Ubuntu 20.04 LTS jest domyślne środowisko GNOME 3.36, zawierające garść innowacji widocznych, jak i tych, które są stricte jakościowe. Uważni obserwatorzy dostrzegą przełącznik "nie przeszkadzać", nowe ekrany logowania i blokady, a także łatwiej dostępną opcję zawieszania działania w menu statusu. Nowości prezentuje poniższe wideo.Ubuntu 20.04 to także Kernel 5.4. O zawartych w nim zmianach pisaliśmy tutaj , więc nie ma sensu powielać tych informacji.Ubuntu Desktop jest zintegrowane z G Suite od Google i Microsoft Exchange. System dostarczany jest z domyślną przeglądarką internetową Firefox 75, a także klientem poczty Thunderbird 68.7.0 - oba rozwiązania dostarcza firma Mozilla. W pakiecie aplikacji znajdziecie także program biurowy Libre Office 6.4, czyli w wersji polecanej przez twórców dla najszerszego grona odbiorców. Kolejne aplikacje znaleźć można w sklepie Ubuntu Software.Odświeżony toolchain zawiera m.in. glibc 2.31, OpenJDK 11, Python 3.8.2, php 7.4, perl 5.30 i golang 1.13.W Ubuntu 19.10 dodano eksperymentalną obsługę instalacji pulpitu w sformatowanym systemie plików ZFS. Ubuntu 20.04 LTS jest dostarczany z nowszym ZFS, który oferuje natywne, sprzętowe szyfrowanie, usuwanie urządzeń, funkcję pool trim i lepszą wydajność. Funkcja jest wciąż eksperymentalna.zsys to własne narzędzie integracyjne twórców oprogramowania pomiędzy ZFS i Ubuntu. Gdy użytkownicy instalują oprogramowanie lub aktualizują system, zsys wykona automatyczny zapis obrazu ("migawkę"), umożliwiając użytkownikom wycofanie zmian, w przypadku niepowodzenia aktualizacji. Te migawki są prezentowane w menu rozruchowym GRUB-a. Funkcja stanowi podstawę dla kolejnych, zaawansowanych funkcji tworzenia kopii zapasowych w przyszłości.Wszystkie najciekawsze zmiany w Ubuntu 20.04 LTS przedstawili także na swoim krótkim materiale wideo redaktorzy OMGUbuntu.Ubuntu 20.04 LTS będzie wspierany przez kolejne 5 lat, czyli do 2025 roku. Użytkownicy biznesowi i korporacyjni mogą zapłacić za 10-letnie wsparcie ESM (extended maintenance release).Najnowszą wersję Ubuntu pobierzecie oczywiście z naszej bazy plików. Znajdziecie tam także jego starsze, wciąż popularne wydania.Źródło: Ubuntu