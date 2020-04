Aplikacja Telefon od Google pozwoli na nagrywanie rozmów

Funkcja może się przydać!





Źródło: Android Police

Nie tak dawno informowaliśmy Was o debiucie aplikacji Telefon od Google na szerszej gamie urządzeń. Tym razem chcielibyśmy przekazać wieść o dosyć ważnej aktualizacji, która już niedługo trafi do usługi. Mowa oczywiście o możliwości nagrywania rozmów.Co ciekawe, Google przymierza się do wdrożenia tejże funkcji od stycznia bieżącego roku. Dopiero teraz jednak użytkownicy zaczynają dostrzegać nowość na swoich smartfonach. Dzięki udostępnionym zrzutom ekranu możemy zobaczyć, jak będzie się ona docelowo prezentować.Po jego kliknięciu pojawi się powiadomienie o rozpoczęciu nagrywania. W celu zakończenia rejestrowania połączenia wystarczy ponownie kliknąć ikonę okręgu lub po prostu się rozłączyć. Opcjonalność nie będzie aktywna podczas zawieszenia rozmowy lub jej wyciszenia.Funkcja dostrzeżona została zaledwie przez garstkę użytkowników, lecz wszystko wskazuje na to, że. Nie da się ukryć, że możliwość nagrywania rozmów może skłonić część użytkowników do porzucenia dotychczasowej aplikacji służącej do przeprowadzania konwersacji.Jeśli chcecie sprawdzić, czy usługa Telefon jest już dostępna na Waszym smartfonie, to wystarczy odwiedzić Sklep Play przechodząc do niego z naszej bazy Źródło: Android Police