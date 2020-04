Bomba tekstowa zagraża użytkownikom iPhone'ów. Jedna wiadomość zawiesza telefon

Pomaga tylko restart.





The craziest iOS crash text bug pic.twitter.com/29LJPb67WP — EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020

Foto. Twitter

Jak nie paść ofiarą błędu w iOS?

Ustawienia powiadomień Wiadomości w iOS

W systemie iOS wykryto nowy i naprawdę frustrujący błąd związany z "bombą tekstową", powodujący awarię dowolnego. To nic nowego, podobne wpadki związane z ekosystemem iOS zdarzały się już wcześniej Występuje on w przypadku wysłania wiadomości z określoną kombinacją znaków. Wystarczy, że odbiorca otrzyma powiadomienie o nowej wiadomości, a urządzenie ulegnie awarii. Mowa tutaj o, który całkowicie przestaje odpowiadać na komendy użytkownika. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wymuszonyW tym przypadku bomba tekstowa sprowadza się do wysłania wiadomości składającej się z kombinacji. Wygląda na to, że sprawa dotyczy wszystkich urządzeń Apple z iOS i iPadOS 13. Błąd występuje nie tylko w przypadku SMS'ów, ale dotyczy wszystkich aplikacji, które wyświetlają podgląd wiadomości czyli m. in. iMessage, WhatsApp, Telegram i Facebook Messenger.Rozwiązanie jest proste - należy wyłączyć podgląd wiadomości przychodzących. Niestety, nie da się zrobić tego globalnie, dlatego należy przejść do ustawień każdej z aplikacji.Testerzy wskazują, że odpowiednia poprawka jest już dostępna w najnowszej wersji, co oznacza, że problem zostanie wkrótce naprawiony.