Malwarebytes uruchamia VPN bez logów i telemetrii. Początki są skromne

Nowa usługa popularnej firmy.





"Malwarebytes Privacy to VPN nowej generacji, który pomaga chronić Twoją prywatność i dane osobowe, gdy korzystasz z Internetu. Nasza sieć VPN zabezpiecza połączenie, zapewniając prywatność i ochronę Twojej aktywności online. Cały Twój ruch przechodzi przez zaszyfrowany tunel do naszych serwerów VPN, a następnie do odwiedzanej witryny. W ten sposób strony widzą tożsamość VPN zamiast twojej. Żadnych informacji zapisanych przez twojego dostawcę usług internetowych nie będzie można powiązać z Tobą"

Malwarebytes Privacy VPN (Windows) - pobierz

VPN od Malwarebytes wchodzi do gry. Okazuje się, że firma odpowiedzialna za rozwój lubianego oprogramowania Anti-Malware od dłuższego czasu przygotowywała także usługę gwarantującą najwyższy poziom prywatności w sieci. Producent zapowiada politykę braku logów oraz to, że od użytkowników nie będą pobierane żadne dane telemetryczne.Malwarebytes Privacy pozwala łączyć się anonimowo z Internetem za pośrednictwem ponad 180 serwerów z ok. 30 krajów z całego świata. Wybór jest jak widać bardzo skromny, ale w przyszłości sytuacja może ulec poprawie. Na razie dość trudno jest usprawiedliwić wydatek rzęduza tańszy z planów (Privacy), skoro konkurencja w tej lub niższej cenie oferuje znacznie więcej. Plan Privacy + Premium kosztuje aż 89,99 dolarów rocznie., podaje firma.Malwarebytes Privacy to VPN dostępny na razie wyłącznie na system Windows, który można używać maksymalnie na 5 urządzeniach. W planach są już aplikacje na macOS, iOS, Androida i dla przeglądarki internetowej Chrome.Program Malwarebytes Privacy pobierzecie z naszej bazy plików. Pamiętajcie jednak, że póki co nie oferuje on darmowej wersji próbnej i jest dostępny wyłącznie w płatnym wariancie.Źródło: Malwarebytes