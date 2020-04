Facebook wciąż ma w planach wprowadzenie reklam do WhatsAppa

Złe wieści dla użytkowników komunikatora.





Prototyp reklam, które miały pojawić się we WhatsAppie w 2020 roku. | Źródło: Softpedia

W 2018 roku Facebook po raz pierwszy wyraził chęć wprowadzenia reklam do WhatsAppa, którego zakupił kilka lat wcześniej. Na szczęście, mimo że już mieliśmy okazję zobaczyć, jak reklamy w aplikacji by wyglądały, póki co firmie nie udało się ich zaimplementować. W styczniu tego roku rozwiązano zespół, który miał za zadanie opracowanie efektywnych sposobów na zintegrowanie reklam z aplikacją, a wprowadzone przez ten zespół zmiany w jej kodzie źródłowym zostały usunięte. To powiedziawszy, już wtedy wiedziano, że Facebook nie zamierza swoich reklamowych planów względem WhatsAppa porzucać, co właśnie dodatkowo potwierdzono.Jak donosi serwis The Information, Facebook powróci do procesu wdrażania reklam do WhatsAppa, gdy tylko uda mu się ujednolicić komunikatory, których jest właścicielem. Mowa nie tylko o WhatsAppie i Messengerze, ale również o Instagramie, który pozwala i na dzielenie się zdjęciami oraz filmami ze światem, i prowadzenie rozmów na czatach.Co jednak ciekawe, w styczniu tego roku Facebook tymczasowo odłożył plany wprowadzenia do WhatsAppa reklam częściowo dlatego, że Mark Zuckerberg obawiał się rozgniewania użytkowników aplikacji – użytkowników, którzy cenią sobie nacisk WhatsAppa na prywatność i którzy nie chcieliby, by ich konta były połączone z Facebookiem. Cóż, wygląda na to, że prędzej czy później Facebook ich rozgniewa.Dzięki raportowi The Information poznaliśmy też nowe szczegóły na temat tego, jak Facebook miałby wyświetlać we WhatsAppie reklamy ukierunkowane. Podobno firma robiłaby to na podstawie pasujących do siebie numerów telefonów przypisanych do aplikacji Facebooka i WhatsAppa. Ten. Część kierownictwa wyraziła obawy o to, że opisane rozwiązanie skłoniłoby wielu użytkowników WhatsAppa do usunięcia swoich kont na Facebooku.Dobra wiadomość jest taka, że może minąć bardzo dużo czasu, zanim ostatecznie ujrzymy reklamy we WhatsAppie. Jak wspomnieliśmy, najpierw Facebook chciałby ujednolicić swoje komunikatory, a na realizację tego celu potrzebne są lata.Pamiętajcie, że WhatsAppa możecie pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: The Information