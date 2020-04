Android 11 automatycznie cofnie uprawnienia aplikacjom, których długo nie używasz

W trosce o bezpieczeństwo.





Android 11 zbliża się do użytkowników wielkimi krokami. W obiegu znajduje się obecnie wyłącznie wersja deweloperska oprogramowania. Dzięki temu w sieci regularnie pojawiają się przecieki funkcji, które – być może – trafią do stabilnej odsłony systemu. Nie inaczej jest i tym razem.Mowa mianowicie o „Automatycznym cofaniu uprawnień” – przełączniku znajdującym się w sekcji „Uprawnienia aplikacji”. Na czym dokładnie polega nowość?Z jej opisu wynika, że:. Jeśli więc pobierzesz ze Sklepu Play jakąś usługę, pozwolisz jej na przechwytywanie dźwięku z mikrofonu, a później zapomnisz o programie na kilka miesięcy, to nie masz się o co bać. Android zadba o to, by deweloperzy nie mogli rejestrować nagrań.Nowość może okazać się naprawdę przydatna. Nie raz bowiem okazywało się, że pewne aplikacje nadużywały nadanych im przez użytkowników uprawnień. Konsumenci zostaną więc niejako wyręczeni przez system, co pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych sytuacji w przyszłości.Dla przypomnienia – według udostępnionego pewien czas harmonogramu,Źródło: Android Police